Xbox Game Pass, disponibile l’ultimo gioco gratis di settembre (da day-one)

A partire dalla giornata di oggi è ufficialmente disponibile l’ultimo gioco gratis del mese di settembre 2022, proposto ancora una volta dalla casa di Redmond per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il mese si chiude quindi in bellezza per gli utenti del servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon), in vista di un ottobre altrettanto ricco di novità.

Nel caso vi foste persi qualcosa per strada, vi ricordiamo che solo pochi giorni fa è stato il turno di Grounded, il survival sviluppato da Obsidian Entertainment, accompagnato da un metroidvania pubblicato da Humble Games davvero suggestivo.

Ma non solo: ieri, invece, è toccato a tre nuovi giochi abbastanza interessanti, mentre ora è il turno dell’ultima uscita di settembre, un racing dedicato ai più piccoli, disponibile al day-one.

Stiamo parlando di PAW Patrol Gran Premio (Cloud, Console e PC), un gioco di corse con la possibilità di gareggiare in più partecipanti, dedicato in primis ai fan della serie animata.

La descrizione ufficiale pubblicata da Bandai Namco via sito ufficiale recita:

Nessuna pista è troppo grande e nessun pilota troppo piccolo! Gareggia per tutta Adventure Bay con i tuoi cuccioli PAW Patrol preferiti e fino a 4 giocatori alla volta, ma fai attenzione agli ostacoli lasciati dal malvagio sindaco Humdinger! Quindi, allaccia le cinture per una corsa PAWntastica su 11 piste con i tuoi migliori amici cuccioli!

Nel gioco sono inclusi tutti i veicoli e i personaggi della serie animata, inclusi Chase, Skye e Marshall, attraverso piste come Adventure Bay, il resort montano di Jake e la giungla.

Guardando invece al futuro, in questi giorni il noto giornalista Jeff Grubb avrebbe anticipato i piani di Xbox Game Pass per il prossimo anno.

Inoltre, ne approfittiamo anche per ricordarvi che alla fine del mese lasceranno ufficialmente il catalogo ben 12 giochi gratis: affrettatevi a scaricarli, quindi, se non volete perderli per sempre.