Xbox Game Pass, l’erede di Left 4 Dead arriva al day one?

Il catalogo di Xbox Game Pass ha come prerogativa la costante espansione dell’offerta, e l’utenza in possesso di un abbonamento può saggiare con mano la varietà dei titoli proposti. Adesso, sembra che un nuovo prodotto sia destinato a conquistare la community.

Il servizio in abbonamento dell’azienda statunitense è ormai un punto di forza a tutti gli effetti, e porta con sé il rischio di perdere di vista le esclusive, fulcro naturale di ogni piattaforma.

Di questo fattore vi abbiamo parlato in un recente speciale del nostro Paolo Sirio, ricco di riflessioni sul futuro delle console di Microsoft e su ciò che l’azienda ha effettivamente in programma per gli anni a venire.

Ciò che sappiamo è che la strategia del colosso di Remdond è tesa all’innovazione con una certa rapidità, e prevede di aprire le porte all’integrazione su smart TV e alla presentazione di nuove offerte relative agli abbonamenti.

Ora, stando a una descrizione relativa a un livestream di Back 4 Blood in programma per il 13 giugno, il titolo sarebbe pronto ad arrivare su Xbox Game Pass al day one.

In seguito alla scoperta, l’anteprima del video è stata immediatamente rimossa e, al momento, il testo non è più leggibile.

Un utente di Reddit dotato di una notevole prontezza è comunque riuscito a effettuare il seguente screenshot che testimonia quanto appena sostenuto (via VGC):

«Back 4 Blood arriverà su Xbox Game Pass al lancio, per Xbox Series X|S, Xbox One e PC».

Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta del successore spirituale di Left 4 Dead, come suggerito dal nome. Se l’ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe di un altro grande colpo per Microsoft, anche se per mettere le mani sul gioco sarà necessario aspettare il 12 ottobre.

Il titolo è stato sviluppato dagli stessi creatori del franchise appena citato, e presenta un gameplay molto fedele a quanto visto in passato sullo sparatutto in cooperativa creato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Valve.

La serie è assente dal mercato dal 2009, anno di uscita di Left 4 Dead 2, e ha ormai totalizzato dodici anni di latitanza, se escludiamo la condivisione di un DLC sviluppato dalla community con il plauso della stessa Valve, ancora detentrice dei diritti sull’IP.

In attesa di conferme, che probabilmente arriveranno nel corso dell’E3 2021, la notizia lascia ben sperare sul ruolo che questa new entry vanterà nel catalogo di Xbox Game Pass, prossimo (secondo indiscrezioni e commenti sibillini) ad arrivare su Nintendo Switch.

Microsoft continua quindi a collezionare successi, incluso il probabile arrivo di un action RPG molto atteso, anch’esso destinato (senza conferme ufficiali) a sbarcare sul servizio al day one.

Inoltre, un gioco EA (stavolta di tutt’altro genere) si sta preparando a conquistare il servizio, per la felicità di tutti i cultori dei titoli automobilistici dall’alto tasso adrenalinico.