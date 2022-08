Xbox Game Pass, a novembre arriva un nuovo RPG, gratis, al day-one

Xbox Game Pass continua la sua corsa con nuovi giochi gratis inclusi nell’abbonamento al servizio della Casa di Redmond: ora è stato confermato un nuovo titolo che farà capolino a novembre.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon) non sembra volersi fermare, dopo un 2022 che ha già sparato cartucce notevoli.

Mettendo un attimo da parte la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass, è ora di fare i conti con le ultime bombe di fine anno.

Ora, infatti, è stato confermato che un gioco di ruolo piuttosto atteso è in dirittura d’arrivo, sviluppato nientemeno che da Obsidian Entertainment.

Lo sviluppatore ha infatti annunciato che Pentiment, l’adventure narrative RPG ambientato nella Baviera del XVI secolo, arriverà su PC e console Xbox il 15 novembre 2022.

Il gioco sarà ovviamente disponibile su PC Game Pass e Xbox Game Pass al day-one. Come recita la descrizione, «questo gioco di ruolo è un mistero storico incentrato sullo sviluppo del personaggio, su grafiche stilizzate e su una trama che varia in base alle scelte compiute dal giocatore, il tutto ambientato nella Germania degli inizi del 16° secolo.»

La descrizione del gioco via sito ufficiale recita:

Entra in un vivace mondo illustrato ispirato ai manoscritti miniati e alle stampe xilografiche in un periodo in cui l’Europa era il crocevia di grandi cambiamenti politici e religiosi. Impersona Andreas Maler, un maestro d’arte che si trova al centro di omicidi, scandali e intrighi nelle Alpi bavaresi.