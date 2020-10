Xbox Game Pass, 8 nuovi giochi in arrivo ad ottobre

Microsoft ha annunciato l’arrivo di 8 nuovi giochi su Xbox Game Pass nel mese di ottobre.

I titoli vanno a coprire tutte e tre le piattaforme su cui è disponibile il servizio in abbonamento, incluse PC, Xbox One e Android, OS mobile su cui è disponibile dalla metà di settembre grazie al cloud gaming.

Le scelte saranno suddivise in tre date differenti prima dell’ultima settimana del mese, e saranno gestite in questi scaglioni:

15 ottobre

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

Heave Ho (PC)

Katana Zero (PC, Xbox One, Android)

Tales of Vesperia Definitive Edition (Xbox One e PC)

The Swords of Ditto (PC)

21 ottobre

ScourgeBringer (Xbox One)

22 ottobre

Cricket 19 (Xbox One)

Supraland (Xbox One)

Altri titoli lasceranno però il servizio tra il 15 e il 30 ottobre. Nella prima data salteranno Felix the Reaper (Console & PC), Metro 2033 Redux (Console & PC), Minit (Console & PC), Saints Row IV Re-Elected (PC) e State of Mind (PC).

Nella seconda saluteranno invece AfterParty (Console), LEGO Star Wars III (Console), Rise & Shine (Console), Tacoma (Console & PC), The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Console & PC) e The Red Strings Club (PC).

A novembre non mancheranno di certo le novità: con Xbox Series X|S in uscita, sarà integrato nell’abbonamento Ultimate anche EA Play, con decine di titoli di Electronic Arts disponibili senza costi aggiuntivi.