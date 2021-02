Xbox annuncia le sue nuove cuffie ufficiali: debuttano prestissimo

Se stavate cercando un paio di cuffie perfette da sfruttare con le vostre console Xbox – e qualora non vi foste ancora decisi a seguire i consigli della nostra guida dedicata – sappiate che da oggi potete iniziare a valutare una variante extra: Microsoft ha infatti annunciato il suo nuovo Xbox Wireless Headset, cuffie senza fili firmate Xbox che sono state realizzate per garantire le migliori prestazioni audio possibili.

Nella nota ufficiale che ci ha inviato, la casa di Redmond ha annunciato che questo headset:

garantisce un suono profondo, comfort costante ed è personalizzabile, adattandosi perfettamente ai propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile.



Le cuffie, svela Microsoft, supportano tecnologie come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X, per un suono che possa davvero circondarvi. Questo è valido anche per la qualità della chat vocale, sottolinea la casa di Redmond, con il suo microfono che è dotato anche di tecnologie di isolamento della voce per evitare il rumore ambientale di sottofondo.

Oltre a essere supportato dalle maggiori piattaforme Microsoft, l’headset Xbox prevede anche l’accoppiamento a più dispositivi: potreste, ad esempio, usarlo tanto per giocare quanto per rispondere a una telefonata sul vostro smartphone.

I pre-ordini sono già aperti su Microsoft Store e il prezzo è di 99€, con il lancio fissato per il 16 marzo prossimo. Ulteriori dettagli sono disponibili su Xbox Wire, il blog ufficiale Xbox.