Le migliori cuffie gaming per Xbox One | Settembre 2020

Ogni giocatore professionista (e non) ha ormai bisogno di un buon paio di cuffie gaming per poter migliorare le proprie prestazioni: i gaming headsets sono infatti uno strumento indispensabile per poter ascoltare ogni piccolo dettaglio, permetterci di pianificare le nostre mosse ed agire con quella rapidità in più che può sempre fare la differenza. Grazie all’audio ad alta risoluzione ed a microfoni integrati di buona fattura, saremo in grado di individuare il posizionamento dei nostri avversari e di comunicare adeguatamente la strategia migliore da effettuare in gruppo. La domanda per i giocatori di casa Microsoft è dunque la seguente: quali sono le migliori cuffie gaming che dovremmo acquistare per avere il meglio dalla nostra Xbox One? Se non si ha molta esperienza nell’acquisto di prodotti, può infatti capitare di fare confusione e di non capire subito quali sono le cuffie più indicate per prestazioni e compatibili con la propria Xbox. Noi di SpazioGames abbiamo già realizzato un articolo dedicato alle migliori cuffie gaming, che potete consultare cliccando qui, ed in questa occasione ci occuperemo di analizzare quelle che si prestano meglio al gaming su Xbox One.

Abbiamo voluto elencarvi le nostre migliori proposte per Xbox One in questo articolo, che andremo aggiornando ogni mese, per aiutarvi al meglio nella scelta del vostro paio di cuffie ideali. Tutte le cuffie selezionate in questo articolo sono progettate per una perfetta compatibilità su Xbox, evitandovi antipatici problemi come malfunzionamenti delle caratteristiche chiave. Nella nostra scelta abbiamo tenuto conto di alcuni fattori fondamentali come comfort, resistenza, la qualità del sonoro e del rispettivo prezzo d’acquisto, includendo sia soluzioni più dispendiose che economiche. Abbiamo dunque cercato di venire incontro alle vostre esigenze e dei budget a vostra disposizione, basandoci inoltre sui prodotti attualmente disponibili su Amazon, il nostro negozio online di riferimento in quanto il più sicuro, conosciuto ed affidabile nel poter trovare i prodotti più ricercati al prezzo più conveniente.

Le migliori cuffie gaming per Xbox One

Astro A50 Wireless – La scelta dei Pro Gamers

La Astro Gaming è un’azienda da sempre specializzata nella realizzazione dei migliori prodotti per i gamer e queste cuffie non fanno assolutamente eccezione, in quanto studiate per una compatibilità perfetta con la vostra console ed attualmente il miglior prodotto wireless per Xbox One che possiate scegliere. Grazie all’audio Astro V2, questo prodotto è in grado di riprodurre in modo preciso ed avvolgente tutti i dialoghi, i suoni e la musica dei vostri giochi preferiti. Si possono regolare facilmente i livelli di mixaggio audio delle vostre Astro A50 Wireless sia attraverso i comandi presenti nella cuffia stessa che attraverso l’esclusivo software Astro Command Center, per salvare le vostre impostazioni preferite e variarle a seconda delle vostre esigenze. I cuscinetti auricolari e la fascia per la testa sono inoltre intercambiabili attraverso l’apposito Mod Kit (venduto separatamente qui), per migliorare ulteriormente il comfort e l’isolamento sonoro già eccezionali. La batteria in litio dura oltre 15 ore e la confezione include una comoda stazione base, per ricaricare facilmente le vostre cuffie ogni volta che avrete concluso le vostre sessioni di gaming.

Beyerdynamic MMX 300 – Le migliori cablate

Se invece preferite orientarvi su un paio di cuffie cablate, le MMX 300 di Beyerdynamic sono la scelta migliore che possiate fare. Progettate esclusivamente con in mente il gioco, queste cuffie garantiscono le migliori prestazioni per tutti i giocatori professionisti e non. La qualità audio di livello eccezionale vi permetterà di ascoltare ogni singolo dettaglio e di agire correttamente con le giuste tempistiche, e con il telecomando integrato avrete sempre tutto sotto controllo anche nelle situazioni più estreme. Il microfono professionale a condensatore delle Beyerdynamic MMX 300 permetterà alla vostra voce di essere trasmessa sempre in modo nitido e chiaro, migliorando ulteriormente il vostro gioco di squadra. La caratteristica a cardioide ed il filtro anti-pop cancelleranno infatti adeguatamente tutti i rumori di sottofondo, rendendole ideali anche per i tornei. Sono inoltre cuffie leggere e confortevoli, adatte anche alle sessioni di gaming più estenuanti ed attualmente le migliori cuffie cablate su Xbox per prestazioni.

HyperX CloudX Flight – Il miglior rapporto qualità/prezzo

La HyperX si sta ormai facendo conoscere ed apprezzare da diversi anni per i propri prodotti di qualità ad un costo ragionevole: anche CloudX Flight, una delle loro migliori proposte, sta riuscendo a farsi notare in un mercato assai vasto e difficile. Si tratta infatti di ottime cuffie gaming, performanti e soprattutto con un prezzo più alla portata rispetto alle nostre prime due scelte. Queste cuffie wireless con licenza ufficiale Xbox sono in similpelle e con cuscinetti in memory foam di alta qualità, che le rende estremamente confortevoli da indossare. I padiglioni delle HyperX CloudX Flight presentano led luminosi, per controllare facilmente lo stato della batteria, e possono essere facilmente roteati a 90° per posizionarli comodamente sul collo. Il microfono presenta anch’esso un led per verificare subito se è stato silenziato ed è facilmente scollegabile dalle proprie cuffie. Il mixer chat è integrato nelle cuffie e può essere regolato grazie a dei comandi intuitivi posizionati sui padiglioni delle cuffie. Sono cuffie resistenti, grazie al telaio in acciaio, confortevoli e con una batteria dalla lunga durata, che consente di utilizzare ininterrottamente le CloudX Flight fino a 30 ore. Sicuramente le cuffie con il miglior rapporto qualità/prezzo.

PDP LVL50 – Le migliori wireless sotto i 100€

Se siete alla ricerca un paio di cuffie wireless ma non potete permettervi grandi spese, vi suggeriamo questo prodotto realizzato da PDP su licenza ufficiale. Queste cuffie presentano driver stereo dinamici da 50 mm, così da poter essere in grado di ascoltare accuratamente anche le frequenze più basse. Il dongle USB incluso nella confezione vi permetterà di collegare immediatamente questo prodotto alla vostra Xbox One ed iniziare subito a giocare, anche a distanze di 20 metri. Trattandosi di un prodotto su licenza Xbox, PDP LVL50 garantisce anche la compatibilità con la futura Xbox Series X: un fattore da non sottovalutare nel caso stiate pensando di passare alla console next-gen nel prossimo futuro. Presenta cuscinetti traspiranti in nylon ed una fascia per la testa leggera e regolabile. I comandi audio sono disponibili direttamente sull’orecchio ed è possibile disattivare il microfono semplicemente sollevandolo verso l’alto, grazie alla funzionalità flip-up.

Microsoft Cuffie Stereo – Le ufficiali e migliori sotto i 50€

Non potevano naturalmente mancare nella nostra selezione le cuffie ufficiali realizzate da Microsoft appositamente per Xbox One. Si tratta di un prodotto economico ma funzionale realizzato per garantire la migliore compatibilità possibile con le vostre console. Sarete in grado di sentire ottimamente alti e bassi dei vostri giochi grazie agli altoparlanti over-ear al neodimio da 40mm, il tutto sempre in maniera confortevole. La tipologia di microfono utilizzata dalle Cuffie Stereo Microsoft è unidirezionale e consente un’acquisizione nitida della vostra voce per la chat in-game. La confezione include inoltre un comodo adattatore rimovibile da applicare al vostro controller, per poter avere il pieno controllo del bilanciamento tra volume e gioco, applicare la funzione muto e poter aumentare e diminuire il volume dei vostri giochi.

Turtle Beach Elite Pro 2 – Per i più competitivi

Nel caso siate comunque interessati alle cuffie cablate ma potete permettervi spese superiori, questo prodotto di Turtle Beach è sicuramente uno dei più confortevoli da indossare e con prestazioni di alta qualità. Progettate con l’aiuto di importanti squadre eSport, queste cuffie garantiscono le migliori prestazioni per tutti i giocatori professionisti e non. Il SuperAmp, incluso nella confezione, potenzierà ulteriormente l’audio delle vostre Turtle Beach Elite Pro 2 per un coinvolgimento nell’azione totale. Potrete inoltre sfruttare le opzioni Superhuman Hearing, per ascoltare dettagliatamente tutti i suoni ed avere sempre il vantaggio su ogni situazione, ed il Dynamic Chat Boost, per fare in modo che il volume della chat dei vostri compagni aumenti automaticamente sopra quello di gioco e non perdersi ogni possibile suggerimento ed istruzione. Il microfono professionale con tecnologia TruSpeak permetterà alla vostra voce di essere trasmessa sempre in modo nitido e chiaro, migliorando ulteriormente il vostro gioco di squadra. I cuscinetti sono realizzati con la rivoluzionaria tecnologia Aerofit: nell’imbottitura viene infatti impiegato un tessuto tecnico liscio combinato con il memory foam in gel per assicurare ai giocatori una comodità senza eguali. Sia le pareti esterne che interne sono inoltre realizzate in pelle, per garantire un eccezionale isolamento acustico.

Turtle Beach Recon 70X – Le più economiche

Se invece siete alla ricerca della soluzione più economica in circolazione, potreste voler dare un’occhiata a questo prodotto di Turtle Beach ad un prezzo davvero irrisorio. Queste cuffie realizzate su licenza ufficiale Xbox possiedono un design over-ear che garantirà il massimo comfort anche dopo diverse ore di gioco. Il microfono è ad altissima sensibilità e con tecnologia flip-up, in grado quindi di attivare la funzione di mute una volta sollevato ed in grado di captare la vostra voce in modo forte e chiaro. I cuscinetti delle Turtle Beach Recon 70X sono in pelle sintetica e la dimensione del diametro dei driver audio è di 40 mm. Pur trattandosi della soluzione più economica, parliamo di un buon paio di cuffie stereo cablate adatte a chi vuole spendere il meno possibile.

PDP Afterglow AG6 – L’alternativa cablata economica

Cercate un buon paio di cuffie gaming Xbox cablate ma non avete molti soldi da poter investire? Allora dovreste prendere in seria considerazione questo paio sempre di PDP, pensato per offrire una soluzione più economica ma di qualità altrettanto buona. Si tratta di cuffie stereo cablate, leggere ed ideate per l’utilizzo su Xbox One. Il microfono possiede la cancellazione del rumore, una caratteristica non facile da trovare per la cifra a cui è offerto, è facilmente rimovibile e potrete piegarlo nella posizione più ottimale per voi grazie alla sua flessibilità. Le PDP Afterglow AG6 sono comode da indossare ed adattabili facilmente alla vostra testa, grazie anche alle generose dimensioni che vantano. I driver audio hanno un diametro di 50 mm, che consente loro di offrire una maggiore ampiezza e profondità di tutti i suoni ascoltati.

Razer Nari Ultimate Xbox One Edition – Le più confortevoli

Il popolare prodotto di casa Razer è disponibile anche in una versione appositamente disegnata per sfruttare al massimo le caratteristiche della vostra Xbox One ed essere pienamente compatibile con essa. Grazie alla connettività Wi-Fi Direct potrete infatti connettervi senza fili alla vostra console fino a 12 metri, senza bisogno di usare adattatori o avere ulteriori complicazioni. Le Razer Nari Ultimate sono dotate dell’esclusiva tecnologia HyperSense, in grado di riconoscere specifici segnali audio ed usare le vibrazioni per restituirvi un feedback tattile, facendovi sentire davvero dentro i vostri giochi. I cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante e con imbottitura in similpelle sono disegnati per ridurre il più possibile il calore e mantenere sempre comode le vostre orecchie. La struttura in alluminio delle cuffie è in grado inoltre di assicurare non solo che le cuffie siano resistenti e durature, ma che siano allo stesso tempo leggere e non ingombranti.

Turtle Beach Stealth 700X – Per un’esperienza coinvolgente

Questo prodotto offerto da Turtle Beach è l’ideale per chi vuole avere un’esperienza coinvolgente ma senza investire cifre eccessive. Queste cuffie wireless sono compatibili senza problemi su qualunque modello di Xbox One, grazie alla tecnologia Microsoft Xbox Wireless. Sono inoltre in grado di sfruttare Windows Sonic per poter offrire un’esperienza audio con pochi eguali. In più, come con altri prodotti più costosi della stessa compagnia, con le Turtle Beach Stealth 700X sarete in grado di sentire davvero ogni piccolo dettaglio grazie alla tecnologia Superhuman Hearing per avere sempre un vantaggio rispetto ai vostri avversari, da semplici silenziosi passi alla ricarica delle armi. Sono inoltre pensate per i giocatori che indossano gli occhiali, dato che sono in grado di ridurre la pressione su di essi durante il gioco. Il microfono è ad alta sensibilità e di tipo flip-up, in grado quindi di andare automaticamente in modalità mute una volta sollevato.

Come scegliere le migliori cuffie gaming per Xbox One

Compatibilità e connettività

A differenza di quanto accade con altre piattaforme, non tutte le cuffie in circolazione sono compatibili con la vostra Xbox One, in quanto è necessario che includano un chip esclusivo che permetta loro di comunicare adeguatamente la vostra console. Per questo motivo sul mercato si trovano spesso delle varianti esclusivamente progettate per la vostra Xbox. Assicuratevi che il prodotto da voi scelto sia dunque pienamente compatibile con la vostra console prima di effettuare l’acquisto. Con una cuffia cablata col formato jack 3,5 mm sarete immediatamente in grado di connettervi alla vostra console attraverso l’ingresso presente nel controller. Nel caso possediate una delle prime edizioni dei controller ufficiali, sarà invece necessario procurarsi prima un adattatore cuffie Xbox One per renderle compatibili, venduto separatamente. Nel caso di utilizzo di cuffie USB e senza fili, queste potranno essere compatibili solo se in presenza del già citato chip, quindi devono essere sviluppate appositamente con in mente la Xbox One. Una cuffia cablata di buona qualità dovrà possedere una lunghezza del cavo possibilmente di circa 2 metri, mentre una buona cuffia gaming senza fili dovrà coprire un raggio d’azione che va tra i 15 ed i 20 metri, per garantire al giocatore una maggiore libertà e comodità.

Prestazioni

Una volta scelto il tipo di connettività delle nostre cuffie ed assicuratoci che siano compatibili con la nostra Xbox One, il nostro occhio dovrà necessariamente ricadere sulle prestazioni che ogni paio di cuffie può offrire. Le vostre cuffie gaming Xbox One devono infatti essere in grado di offrire il massimo immersione e coinvolgimento durante le nostre partite più intense, motivo per cui la resa audio è di fondamentale importanza per la vostra scelta. I driver audio di buona qualità devono infine essere di una dimensione tra i 40 ed i 50 mm per poter riprodurre correttamente alti e bassi. Una dimensione inferiore a queste citate non è infatti ottimale per poter disporre di una elevata qualità sonora, in quanto diverse frequenze sia alte che basse non potranno essere riprodotte adeguatamente. Cercate inoltre di prestare attenzione alla qualità del Dolby Surround utilizzata. La versione 7.1 è la più aggiornata ed in grado di offrire un maggiore coinvolgimento sonoro rispetto alla controparte 5.1, comunque di buon livello. Se si tratta delle cuffie più economiche, potreste invece avere unicamente un comune impianto stereo.

Microfono

I migliori microfoni sono dotati di tecnologia noise cancelling, ossia devono essere in grado di poter cancellare adeguatamente tutti i rumori di sottofondo e trasmettere solamente la vostra voce. Se cercate le migliori tipologie di microfono per le vostre cuffie gaming per Xbox One, dovrete inoltre assicurarvi che siano unidirezionali, o a cardioide, perché in grado di diminuire ulteriormente i rumori intorno al microfono e offrire quindi la miglior qualità possibile alla vostra voce, poiché percepiscono solo i suoni frontali. Le altre tipologie di microfoni, che invece riscontrerete di solito nei modelli più economici e definiti omnidirezionali, non permetteranno alla vostra voce di uscire in modo altrettanto chiaro in quanto cattureranno più facilmente anche rumori esterni.

Funzioni

Tra le principali funzioni che devono obbligatoriamente essere presenti in tutte le cuffie da gaming, e di conseguenza anche quelle dedicate ad Xbox One, troveremo sicuramente la regolazione del volume, il bilanciamento del volume di gioco e della chat vocale e la possibilità di attivare o meno il nostro microfono. Funzioni aggiuntive possono includere la possibilità di attivare o meno l’effetto surround e, nel caso delle cuffie senza fili, se attivare o meno la funzione wireless. Le cuffie gaming Xbox One di migliore qualità vi daranno inoltre la possibilità di poter creare diversi profili personalizzati, così da poter caricare velocemente le impostazioni ideali per ogni singolo videogioco.

Materiali

Osservate accuratamente la tipologia dei materiali utilizzati, che devono essere particolarmente comodi e traspiranti per evitare eccessive sudorazioni e garantire comfort ottimale anche con un lungo utilizzo. Le migliori imbottiture dei padiglioni sono dunque quelle riprodotte in pelle o in tessuto sintetico, perché sono i materiali in grado di far traspirare meglio la vostra pelle ed adatte dunque a lunghissimi utilizzo. Il memory foam rappresenta un’ottima alternativa in quanto si tratta di un materiale estremamente confortevole ed in grado di adattarsi perfettamente alla forma della vostra testa. Anche il lattice (o latex) risulta altrettanto comodo ma, a differenza del memory foam, tenderà a deformarsi e perderà col tempo la forma originaria. Non risulta dunque un materiale adatto alle sessioni più intense. Attenzione alle imbottiture in similpelle che sono più economiche e solitamente presenti nei prodotti di fascia bassa, ma inadatte a lunghi utilizzi in quanto non traspiranti, soggette ad usura e per questo assolutamente sconsigliate durante le stagioni più calde ed in caso di utilizzi elevati. Analizzando i materiali presenti nel telaio, nella maggior parte delle cuffie low-cost troverete una plastica molto leggera e comoda, ma altrettanto fragile. Se le cuffie di vostra scelta presentano dunque un telaio in plastica, assicuratevi che siano almeno presenti delle componenti metalliche per la protezione dei punti più delicati. I telai delle cuffie gaming per Xbox One migliori saranno invece composti da alluminio o fibra di carbonio, particolarmente resistenti ma flessibili e leggeri allo stesso tempo. Sono materiali che daranno un peso leggermente superiore rispetto alle cuffie Xbox realizzate in plastica, ma che offriranno la garanzia di possedere una maggiore resistenza e duratura nel tempo. In particolare, la fibra di carbonio possiede proprietà meccaniche superiori alla norma ma con un peso considerevolmente superiore, mentre l’alluminio possiede un peso più leggero e rappresenta un’alternativa più bilanciata.

Ergonomia

Le cuffie gaming Xbox One ideali devono non solo poter essere leggere e comode da poter indossare, ma devono avere un design tale da garantire un isolamento acustico ottimale dei rumori esterni. L’isolamento dai rumori è infatti fondamentale per poter immergersi nel mondo di gioco senza dover alzare eccessivamente il volume del gioco e senza interrompere la concentrazione ed il coinvolgimento all’interno delle nostre partite. Per le vostre cuffie gaming Xbox One consigliamo una struttura in grado di coprire interamente l’orecchio, denominata over-ear. Suggeriamo inoltre che siano progettate con una dinamica chiusa, quindi senza fori sui padiglioni e che impedisca la fuoriuscita del suono.