World War Z vicino alle 2 milioni di copie

Dopo il primo milione di giocatori raggiunto nelle scorse settimane, Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno annunciato che il loro World War Z ha da poco sfiorato un altro traguardo realmente sorprendente.

Il titolo a tema zombie, basato sul film omonimo uscito alcuni anni fa, ha già venduto quasi 2 milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One dopo appena un mese dall’uscita nei negozi.

Paramount Pictures, proprietaria della IP, sembra essere molto soddisfatta del sorprendente successo del gioco. Ecco infatti le parole di Josh Austin:

World War Z è diventato rapidamente uno dei nostri giochi di maggior successo fino ad oggi. È un testamento sia per l’incredibile esperienza di azione cooperativa che Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno realizzato, sia per il forte appeal della nostra serie di successo con i fan di tutto il mondo.

Sviluppato con lo Swarm Engine di Saber, World War Z scatena centinaia di zombi assetati di sangue e in rapida evoluzione, capaci di muoversi come un’orda collettiva o individualmente. Scegli tra sei distinte classi e un arsenale di armi mortali, esplosivi, torrette e trappole. Sopravvivi agli zombi attraverso intense campagne co-op a quattro giocatori in tutto il mondo, tra cui New York, Gerusalemme, Mosca e Tokyo, e combatti sia gli zombi che i veri avversari umani in modalità multiplayer con team Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ).

Trovate tutte le notizie e gli articoli riguardanti il gioco nella nostra scheda. Poco sotto, il trailer coi commenti della stampa internazionale.

Fonte: DS