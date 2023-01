Wonder Woman di Monolith avrà un «pizzico» di God of War

Durante i The Game Awards 2021, Monolith, Warner Bros. e DC hanno annunciato il primo titolo standalone dedicato al personaggio di Wonder Woman.

Al di fuori quindi di un’apparizione più o meno incisiva nella serie di picchiaduro Injustice (che trovate anche su Amazon) Diana di Themyscira avrà presto un videogioco in cui sarà protagonista.

Il primo trailer rilasciato a dicembre 2021 è un breve teaser che mostra il look dell’eroina nata tra le pagine dei fumetti DC Comics e poi portata sul grande schermo nel DCEU.

Se di Wonder Woman non sappiamo assolutamente nulla, se non che sarà un open-world e utilizzerà il Nemesis System, è ora stato reso noto che una sviluppatrice dell’acclamato God of War: Ragnarok è salita a bordo del progetto.

Mila Pavlin, che in precedenza ha lavorato per Sony Santa Monica contribuendo a creare le funzioni di accessibilità per God of War: Ragnarok, è entrata a far parte di Monolith Productions (via Gamereactor).

Pavlin ha elogiato l’impegno di Monolith nei confronti dell’accessibilità su Twitter, lasciando intendere che nel gioco di Wonder Woman avrà un ruolo simile a quello svolto nell’ultima avventura di Kratos e Atreus.

Sebbene non si sappia ancora molto sul gioco dedicato a Diana, la scelta sembra indicare che lo sviluppo farà presto dei passi avanti piuttosto interessanti.

Been on the Wonder Woman game for a week now and already impressed with the teams dedication to accessibility. The game industry feels different than just a few years ago, in a Wonderful way! pic.twitter.com/35OHGGvvZM — Mila Pavlin #Accessibility #WonderWoman (@MissFire4) January 8, 2023

Abbiamo già visto Sony fare alcune mosse per migliorare l’accessibilità dei giocatori, come Project Leonardo, ma vedere questi sforzi da parte di uno sviluppatore come Monolith è incoraggiante.

Speriamo quindi che il 2023 ci porti altre interessanti novità relativamente al gioco di Wonder Woman, magari con un nuovo trailer o video gameplay che ne illustri questa volta nel dettaglio le caratteristiche. Nel mentre vi ricordiamo che solo pochi mesi fa abbiamo intervistato Pavlin, proprio relativamente a Ragnarok, in un’intervista ricca di spunti e curiosità.

Sempre per rimanere in tema DC Comics, il prossimo e attesissimo gioco dedicato alla Suicide Squad promette infatti grandi cose, anche per l’ingresso in scena di Batman.