Windows 10: ultimo aggiornamento può portare crollo degli fps e stuttering

Se siete giocatori su PC e avete da poco installato l’aggiornamento di marzo/aprile di Windows 10, notando qualche problema nell’eseguire i giochi con cui prima non avevate grattacapi, sappiate che non è una vostra impressione. Diversi videogiocatori online stanno infatti segnalando che, dopo aver installato l’ultimo update del sistema operativo, si evidenziano dei cali del frame rate durante le esperienze di gioco, oltre a fenomeni di stuttering e a difficoltà in operazioni che prima erano eseguite senza singhiozzi – come giocare e streammare contemporaneamente, ad esempio.

L’aggiornamento – in realtà sono due, conosciuti come KB5001330 e KB5001337 – sta venendo ufficialmente preso in analisi da Microsoft, che ha riconosciuto il problema in seguito alle segnalazioni dei videogiocatori e a quella dei colleghi della testata specializzata PC Gamer. Tra le altre problematiche, si segnalano anche dei malfunzionamenti per la sincronizzazione verticale, e il crollo della stabilità di gioco anche se si utilizza Discord mentre si gioca con V-Sync attivo.

L'ultimo aggiornamento di Windows 10 sta dando qualche grattacapo ai videogiocatori

Da quello che emerge dalle segnalazioni dei giocatori, il problema è dovuto unicamente all’update e non agli hardware: le specifiche indicate dagli appassionati che hanno problemi sono infatti tra le più varie. Alcuni segnalano di avere malfunzionamenti mentre giocano con AMD Ryzen 5 3600 affiancato da una Nvidia GeForce RTX 3070, altri hanno denunciato gli inciampi mentre sono equipaggiati di Intel Core i7 9700 e RTX 2070 Super.

Al di là del commento arrivato da Microsoft, Nvidia stessa è intervenuta sull’argomento, spiegando agli utenti che «se le performance di gioco sono calate, verificate se tornare a Windows 10 KB5000842 possa risolvere il problema».

Tuttavia, sembra che i problemi non si verifichino solo in-game: ci sono utenti che che stanno segnalando anche qualche problema di DNS e delle mai troppo odiate schermate blu di errore, al punto che diverse persone stanno effettivamente eseguendo delle procedure per tornare alla versione precedente di Windows 10.

Nella sua nota sulla questione, Microsoft scrive che sta già intervenendo con un fix e che potete aiutarlo ad avere effetto più velocemente:

Una piccola percentuale di persone sta segnalando performance di gioco inferiori alle aspettative dopo aver installato questo aggiornamento. Molte delle persone colpite da questo problema stanno facendo girare i giochi a schermo intero, o senza cornice in modalità finestra, mentre utilizzano due o più monitor. Microsoft raccomanda nelle note che questo fix potrebbe impiegare anche ventiquattro ore a risultare attivo e ad avere effetto, quindi per accelerare il processo vi raccomandiamo di riavviare il vostro dispositivo.

Vedremo se, in seguito al rollout per tutti di questa correzione, gli utenti continueranno a segnalare problematiche o se potranno tornare a godersi a pieno regime le specifiche dei loro PC da gioco.

Secondo il report del sito specializzato GamesIndustry sul 2020, i dati risalenti all’ottobre scorso vedono il gaming su PC essere un mercato da $35,7 miliardi, con una crescita anno su anno del +6,2%.