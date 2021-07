What Remains Of Edith Finch e altri titoli con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato le sue offerte settimanali che vi consentiranno di acquistare tantissimi giochi appartenenti ai generi più disparati con sconti sino all’90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per qualche ora e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tanti i prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo What Remains Of Edith Finch, che potete portarvi a casa a soli 7€, rispetto ai 19,99€ solitamente richiesti di listino. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che «la messa in scena, la scelta delle voci e quella della visuale in prima persona, gli argomenti trattati, i tempi della narrazione concorrono tutti a rendere What remains of Edith Finch un racconto straordinario, un viaggio triste, breve ma quantomai significativo, nella natura umana, nella sua fragilità e nei legami che essa intrattiene con l’universo».

Piuttosto interessante anche The Darkside Detective, acquistabile ad appena 4,59€, rispetto agli 11,49€ di listino, avventura grafica punta e clicca dallo stile retrò con un grande senso dello humor. Sviluppato dallo studio Spooky Doorway, il titolo ci metterà nei panni del detective Francis McQueen, il quale si troverà ad investigare sei casi che hanno per protagonisti l’occulto ed il soprannaturale con l’aiuto del partner.

Le offerte settimanali di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

