Non solo per mostrarsi mentre si gioca: webcam 4K PW513 di AVerMedia ora certificata per Zoom

AVerMedia Technologies, Inc., leader nella tecnologia audiovisiva, è lieta di annunciare la certificazione Zoom per la webcam PW513 4K Ultra HD. La certificazione di Zoom attesta la qualità, l’affidabilità e la facilità d’uso che il PW513 offre per le chiamate Zoom.

«La certificazione di Zoom conferma che la PW513 è un punto di svolta», ha affermato Michael Kuo, Presidente e CEO di AVerMedia. «Ora le chiamate Zoom possono eguagliare l’immediatezza dell’interazione di persona grazie al video realistico e alle funzionalità avanzate della PW513».

Per ottenere la certificazione Zoom, la PW513 è stata sottoposta a test completi di qualità, affidabilità e compatibilità con Zoom. Le funzionalità del PW513 sono tutte completamente accessibili in Zoom tramite l’app CamEngine gratuita di AVerMedia.

AVerMedia PW513

Le caratteristiche di AVerMedia PW513

La PW513 fornisce video 4K Ultra HD nitidi e realistici ed è progettata per una vasta gamma di usi, tra cui videoconferenze, apprendimento a distanza e live streaming. È particolarmente adatta per presentazioni e lezioni a distanza grazie al suo campo visivo di 94°, che permette di inquadrare un ampio spazio utile per una lavagna o altri soggetti simili, e il suo ePTZ (zoom pan tilt digitale) può ingrandire fino a 4x mantenendo una qualità video ad alta definizione.

La PW513 è anche un’opzione eccellente per piccole riunioni, poiché il suo ampio campo visivo può contenere più persone nell’inquadratura, mentre il sensore degli altoparlanti supportato dall’intelligenza artificiale può inquadrare e ingrandire chi sta parlando e seguirlo mentre si muove nella stanza. In alternativa, è possibile utilizzare l’inquadratura automatica per adattare perfettamente tutti i partecipanti all’immagine.

La certificazione Zoom ufficiale della webcam PW513 è l’ultimo aggiornamento della gamma di webcam di AVerMedia, che include anche PW310P e PW315 di recente pubblicazione, che forniscono entrambe video Full HD 1080p. La PW315 dispone di un grandangolo di 95°, che la rende anche una scelta eccellente per presentazioni e riunioni. La PW310P è perfetta per studenti o uomini d’affari che lavorano da casa e dispone di un obiettivo con messa a fuoco automatica, che può mantenere gli oggetti nitidi anche se tenuti in stretta prossimità dell’obiettivo.

La webcam ha un costo di listino di 199,99€.

Comunicato stampa