Watch Dogs Legion per PS4 già in sconto a 54,50€ su eBay!

Il titolo ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Il nostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”. Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque, davvero chiunque, nella propria squadra. Ognuno dei personaggi giocabili avrà anche alcune caratteristiche di gameplay uniche, basate sul proprio profilo.

Londra è a mani bassi l’ambientazione più ispirata che abbia mai messo piede nella serie. La City è composta da otto quartieri, si parte da Camden, e ognuno di essi ha tre sfide da completare per scatenare la rivolta contro Albion. Rispetto agli altri open world di Ubisoft, Watch Dogs Legion ha optato per un approccio qualitativo a questo tipo di sfide di conquista del territorio, con una missione finale attivata dopo le tre sfide di cui sopra ambientata in una location iconica della città, come il Big Ben o il London Eye.

