Watch Dogs Legion arriva a Milano e la incoraggia a ‘resistere’

Se abitate a Milano, da qualche giorno potreste aver notato i manifesti sparsi in giro per la città. Un nuovo media lancia un messaggio diretto e quanto mai attuale alla città (per via anche dell’emergenza sanitaria che ci sta mettendo in ginocchio), anche e soprattutto ai più giovani.

“Milano Resiste” è infatti la scritta che campeggia sui manifesti affissi negli spazi pubblicitari sparsi per il centro di Milano. Un messaggio importante e incoraggiante che potrebbe anche restare anonimo, ma un QR code alla base del manifesto porta direttamente chi lo inquadra con uno smartphone a svelare che dietro a ogni cosa c’è Watch Dogs Legion, il nuovo videogioco prodotto da Ubisoft in arrivo tra una manciata di giorni.

Il logo che sostituisce la M di Milano e che ricorda anche il profilo dell’inconfondibile Duomo. Il messaggio è chiaro: resistere e far sì che ognuno faccia la sua parte in nome del bene più prezioso, la libertà.

Il titolo ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale la città di Londra è sull’orlo del collasso, con gli abitanti oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili. Il giocatore dovrà creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario, dato che a differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di impersonare chiunque incontrerà sul cammino.

Se volete saperne di più, in attesa della mostra ormai imminente recensione, vi suggeriamo di leggere – o rileggere – il nostro provato!

Ricordiamo in ogni caso che Watch Dogs Legion, nuovo capitolo della serie, debutterà sul mercato il prossimo 29 ottobre 2020 per Windows PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.