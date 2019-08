Warriors Orochi 4 Ultimate: tutti i dettagli ufficiali sul gioco

Oggi, KOEI TECMO Europe e Omega Force sono fieri di annunciare WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, l’emozionante nuovo capitolo della popolare serie di giochi hack-and-slash 1 vs. 1,000 per PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One (inclusa Xbox One X) e in digitale per Windows PC tramite Steam®. Il nuovo gioco sarà disponibile a febbraio 2020 sia come titolo standalone per coloro che non hanno ancora giocato WARRIORS OROCHI 4, sia tramite uno speciale Upgrade pack per chi ha già acquistato il gioco precedente.

L’ultimo capitolo della dinamica serie crossover di KOEI TECMO presenta personaggi di DYNASTY WARRIORS, SAMURAI WARRIORS e gli dei della storia antica, tutti uniti in una lotta a tutto campo contro sciami di nemici mentre cercano di capire il motivo per cui si sono riuniti per combattere in questo misterioso nuovo mondo. I personaggi preferiti dai fan, provenienti dai precedenti giochi KOEI TECMO, si uniscono al cast di Ultimate, aumentando il numero di personaggi giocabili da 170 di WARRIORS OROCHI 4, fino a 177. Tra i nuovi personaggi troviamo Giovanna d’Arco, l’eroina della Francia e salvatrice di Orléans elogiata per il suo forte senso di giustizia e gentilezza, e la dea Madre Terra Gaia, che ha creato numerose terre all’inizio dei tempi e ora cerca di unire i nostri eroi in un sforzo per aiutare a salvare il mondo.

Inoltre, i giocatori potranno immergersi in nuove storyline di WARRIORS OROCHI 4. Cosa ha portato Zeus a formare la coalizione anti-Odin? Che cosa è successo agli ufficiali inviati a investigare sulle forze nemiche? Scopri la verità mentre sblocchi il nuovissimo True Ending alla saga. Sono infine disponibili nuove modalità di gioco, tra cui le mappe multistrato della Infinity Mode e fantastiche nuove abilità magiche e Tesori Sacri. Omega Force offrirà ai fan l’esperienza definitiva di WARRIORS OROCHI 4.

