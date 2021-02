Warner Bros. Games San Diego al lavoro su un Tripla A (gratis): ecco cosa sappiamo

Alcuni nuovi annunci di lavoro sono stati pubblicati poche ore sul sito ufficiale di Warner Bros. Games San Diego, relativamente a un gioco che ha da subito fatto drizzare le antenne degli addetti ai lavori.

Lo studio di sviluppo americano starebbe infatti cercando personale per un nuovo titolo tripla A, free-to-play e cross-platform, definito dalla stessa compagnia come “emozionante”.

Stando a quanto rivelato in queste ore (via PSU), il gioco sarà sviluppato utilizzando l’Unreal Engine 4 e vedrà la luce su PS5 e Xbox Series X/S. Tra i posti di lavoro aperti figurano quelli come Senior Combat Designer, Software Engineer, VFX Artist, Game Systems Designer, Senior Platform Engineer, Server Engineer, Direct of Product e, infine, Product Manager.

Di notare, in particolare, l’annuncio relativo alla ricerca di un Combat Designer: il candidato sarà infatti responsabile per “delle abilità bilanciate e di un set di mosse su più personaggi”, su un gioco che includerà “frequenti eventi in stile live service e offerte nello store in-game”.

Ma non solo: il gioco “darà vita ad alcuni dei personaggi e delle storie più iconiche nei giochi free-to-play”. Al momento non è chiaro se questo titolo misterioso sarà basato su un franchise già in mano a Warner Bros. (qualcuno ha forse detto Batman o Harry Potter?), ma è pur vero che un annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare.

Ricordiamo che l’altro team di Warner Bros. con sede a Montreal è attualmente al lavoro su Gotham Knights, il nuovo gioco d’azione basato sui fumetti DC Comics che metterà a disposizione un roster di quattro personaggi tra i quali scegliere, che comprende anche Batgirl e Robin. Il titolo dovrebbe vedere la luce durante la prossima estate.