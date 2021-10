Warcraft, Vampire The Masquerade e tanti altri titoli con sconti sino al 67% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi Activision Blizzard usufruendo di sconti consistenti sino al 67%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo Warcraft I & II Bundle, che attualmente potete portarvi a casa a soli 10,79€, rispetto agli usuali 12,69€ di listino, con uno sconto del 15%.

Ideale per festeggiare il 25° anniversario di Warcraft, Warcraft I & II Bundle comprende Warcfraft: Orcs and Humans e Warcraft II Battle.net Edition, incluse le originali espansioni Tides Of Darkness e Beyond the Dark Portal. Warcraft: Orcs & Humans vi trasporterà alla battaglia per Azeroth, in cui dovrete scegliere se stare dalla parte degli orchi o degli umani e sconfiggere gli avversari. Warcraft II vi porteranno nel mare aperto e introduce più razze dell’Allenza e dell’Orda.

Piuttosto interessante anche Vampire: The Masquerade – Redemption, proposto ad appena 2,59€. Action RPG ambientato nell’universo di World Of Darkness, il titolo vi vedrà affrontare molteplici creature fino ad arrivare alla vostra nemesi Vukodlak, un potente signore dei vampiri. Il vostro viaggio inizierà nell’Europe medievale fino ad arriva ai giorni nostri, come cercherete di rintracciare il vostro acerrimo rivale per distruggerlo una volta per tutte.

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

