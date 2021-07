VyprVPN: abbonatevi ora a soli 40 euro per tre anni

VyprVPN è uno dei maggiori e più apprezzato fornitori di servizi VPN al momento. Nel caso non ne foste a conoscenza, una VPN (Virtual Private Network) consente di proteggere la vostra connessione dati creando un canale protetto dal dispositivo che state utilizzando, che può essere il vostro smartphone, portatile, tablet o altro, verso il server del gestore della VPN, che a sua volta si collegherà al sito selezionato.

Innanzitutto, saltano subito all’occhio due caratteristiche fondamentali che deve avere una VPN: sicurezza e privacy. La qualità e le performance di VyprVPN sono eccezionali, grazie alla presenza di server in ben oltre 70 paesi che garantiscono un’ottima esperienza di navigazione, coadiuvati da DNS e protocolli proprietari Chameleon che permettono di accedere a siti bloccati, app e servizi di streaming e superare le restrizioni governative

VyprVPN, in occasione delle sue offerte estive, sta offrendo la possibilità di sottoscrivere fino a tre anni di abbonamento ad un prezzo assolutamente eccezionale, dandovi la possibilità di ottenere 12 mesi gratis! A conti fatti, potrete quindi avere ben tre anni di abbonamento ad un costo mensile di appena 1,39 euro, poco più del prezzo di un caffè, per protezione completa dei vostri dati e la libertà di accedere a contenuti previsti solo per una data località. Si tratta di un risparmio davvero incredibile rispetto al consueto prezzo di listino di 390,60 euro, pari a ben l’87%.

Ma non è tutto! Per un periodo di tempo limitato potete usare il codice sconto OLYMPICS21 per ottenere un ulteriore 10% di sconto, portando il prezzo finale di un abbonamento di tre anni a soli 40 euro! Si tratta di un’offerta davvero imperdibile che vi metterà al riparo da occhi indiscreti e vi permetterà di accedere a servizi altrimenti non disponibili nel nostro paese ad un costo incredibilmente basso!

Se ancora non foste convinti, vi segnaliamo che VyprVPN offre la formula “soddisfatti o rimborsati” che, fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, vi permetterà di ottenere un completo rimborso se, per qualche motivo, non siate rimasti soddisfatti dal servizio. Ricordiamo che l’offerta di VyprVPN ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo.

Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di VyprVPN «