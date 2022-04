Volete lavorare con i videogiochi? Xbox vi aiuterà a realizzare il vostro sogno

L’idea di lavorare con i videogiochi, a vari livelli, è un sogno che tanti appassionati hanno, ed Xbox sta lanciando un programma per aiutare i sognatori.

Che sia con il fine ultimo di partecipare allo sviluppo di un blockbuster come Halo Infinite, guidare un team indipendente, oppure fare parte di un reparto marketing, ci sono tanti modi di lavorare con i videogiochi.

Una industria che è in forte crescita in tutto il mondo, e che anche in Italia è un settore sempre più importante, anno dopo anno, come svelato dall’annuale report di IIDEA.

Dove ci sono studi di sviluppo anche molto importanti, che vincono premi e riconoscimenti, e che danno una speranza a chi vuole lavorare con i videogiochi.

In questo senso, Xbox ha lanciato una iniziativa di tutoraggio potenzialmente molto interessante, rivolta a chi vuole intraprendere una carriera in questo settore.

Un programma molto corposo, con delle caratteristiche particolari. In primis è guidato dalle donne più di successo dell’industria, che condivideranno le loro esperienze con i candidati in sessioni di tutoraggio one to one.

Si tratta quindi di un percorso personalizzato in cui, promette Xbox, chiunque voglia lavorare con i videogiochi avrà la possibilità di imparare tantissimo da personalità molto esperte.

Un percorso che durerà inizialmente tre mesi, e che potrà estendersi per tutto il corso dell’anno nel caso sia di interesse e, banalmente, costituito da tante iscrizioni. Per tutti i dettagli, potete visitare il sito ufficiale.

L’iniziativa di Xbox è valida solo per i maggiorenni, è completamente gratuita così come i corsi… ma c’è una brutta notizia.

Al momento, salvo ulteriori comunicazioni, il programma non è disponibile per l’Italia. I tutor sono disponibili solamente in Germania, Austria, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Canada, Giappone e Corea.

Nel frattempo, se volete rallegrare il vostro spirito, Xbox ha svelato i nuovi giochi gratis di aprile all’interno di Xbox Game Pass.

E, pochi giorni fa, sono stati regalati ben altri tre giochi gratis per tutti!