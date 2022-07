Vivi di Final Fantasy IX è ora in Elden Ring, più o meno

Final Fantasy IX è uno dei capitoli della saga di JRPG targata Square Enix più affascinanti di sempre, tanto che i fan continuano ad omaggiarlo nei modi più disparati, anche all’interno di giochi come Elden Ring.

Il soulslike (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti stato preso di mira dagli appassionati con mod e omaggi di vario genere, alcuni dei quali realmente sorprendenti.

Basti pensare a quello in grado di includere nel gioco un’icona leggendaria come Darth Vader, direttamente dalla saga di Star Wars.

Oppure del fan che ha deciso di innestare Link da The Legend of Zelda all’interno del gioco targato FromSoftware, per un risultato davvero esaltante. Ora, però, si è deciso di andare ancora oltre, creando da zero uno dei personaggi di Final Fantasy più amati di sempre (o perlomeno, una sua versione in salsa souls).

L’utente di Reddit telllum ha deciso di creare l’iconico personaggio della saga di Final Fantasy, basato proprio sull’aspetto del classico Black Mage reso celebre soprattutto grazie al maghetto Vivi apparso nel nono capitolo.

Anche se (ovviamente) ci sono alcune differenze tra il Black Mage originale e la versione di telllum, l’utente ha catturato la maggior parte delle caratteristiche base del personaggio, come il caratteristico cappello a punta e gli occhi luminosi del Mago.

Poco sotto, altre immagini del risultato finale.

Nel frattempo, il post su Reddit ha ricevuto un feedback positivo dalla community, come dimostrano gli oltre 1500 upvotes e i numerosi commenti incoraggianti (e intrisi di nostalgia).

Molti utenti hanno infatti ammirato l’abito unico scelto da telllum per il suo Black Mage.

Restando in tema, un gioco di ruolo fisico di Elden Ring è in arrivo, come confermato alcuni giorni fa da Bandai Namco e Kadokawa.

Ma non solo: abbiamo visto qualsiasi cosa nel souls di From, ma il generatore di nomi casuali era difficile da immaginare ed è perfetto, così com’è.