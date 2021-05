Videogiochi e console Nintendo Switch con sconti sino al 38% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a console e giochi Nintendo Switch.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la stessa console Nintendo Switch, che attualmente potete portarvi a casa a soli 309,99€, rispetto agli usuali 507,51€ di listino, con uno sconto del 38%.

La console ibrida della grande N non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ con touch screen multi-touch capacitivo. La macchina offre tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

La console Nintendo Switch, qui proposta in offerta nella sua versione con Joy-Con di colore rosso e blu, vi garantirà tantissima ore di divertimento ovunque vi troviate, grazie alla sua sterminata libreria di titoli, sia esclusivi che non.

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato su New Super Mario Bros. U Deluxe, versione riveduta e corretta dell’omonimo gioco uscito su Nintendo Wii U ed erede dello storico Super Mario Bros. Lungo decine di livelli, i giocatori sono chiamati ad aiutare Mario e Luigi ad avere ragione, manco a dirlo, dell’instancabile Bowser, che li metterà di fronte a sfide di ogni genere.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a console e giochi Nintendo Switch tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su console e giochi Nintendo Switch

Offerte ancora disponibili