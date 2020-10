L’upgrade dei giochi da PS4 a PS5 vi permetterà di avere due copie (se in digitale)

Sappiamo che alcuni videogiochi saranno disponibili con aggiornamento gratuito tra la versione PlayStation 4 e la versione PlayStation 5. Acquistandoli sulla corrente generazione, quindi, avremo modo di poterli giocare gratuitamente anche sulla prossima, senza dover acquistare una nuova copia per farlo. Ma questo significa che il gioco non si potrà più giocare su PS4?

Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarà uno dei giochi con upgrade gratuito

La domanda è stata posta da un utente all’assistenza ufficiale PlayStation – riferisce GamesRadar – preoccupato dal fatto che eseguendo l’upgrade per Spider-Man: Miles Morales il gioco non fosse più accessibile su PlayStation 4. L’assistente che gli ha risposto ha spiegato:

No, [non diventerà non accessibile] su PS4, dal momento che le copie di PS4 e PS5 saranno separate, con quella PS5 che è un accesso complementare per quella piattaforma. Manterrai l’accesso ai progressi e ai dati di gioco su PS4. Per farla breve: sarà come avere due copie, una per piattaforma.

L’assistente afferma di essere sicuro della doppia-copia per i giochi in formato digitale, mentre non può pronunciarsi con certezza su quelle in formato fisico. «Non ti so dire con certezza delle copie fisiche, se l’upgrade è in un codice voucher. So invece per certo che le versioni digitali ti daranno accesso al gioco sia su PS4 che su PS5.»

Il fatto che nemmeno l’assistenza PlayStation sia al 100% sicura di come funzionerà l’upgrade per le copie fisiche rende un po’ l’idea di alcune delle cose rimaste da fissare in vista della next-gen, che dista ormai meno di un mese. Se, comunque, volete la certezza di poter accedere a un gioco sia su PS4 che su PS5, senza rinunciare a nessuna delle due, il consiglio è di acquistarlo in digitale.

Il lancio di PlayStation 5 è atteso in Europa per il 19 novembre prossimo.