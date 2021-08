Uomo colpito da una scarica elettrica dal controller: c’era una tempesta di fulmini

Ne capitano, di storie assurde che coinvolgono loro malgrado anche gli incolpevoli videogiochi. E, per fortuna, ne capitano anche con il lieto fine, come quella che si è verificata lo scorso sabato nel Tennessee, negli Stati Uniti.

Alcune probabilmente le ricorderete ancora: se ormai quelli che commettono qualche follia qua e là mentre giocano a Pokémon Go non fanno quasi più notizia, la fece sicuramente il tizio che decise di costruirsi un suo Vault personale ispirato a Fallout (!), ma anche l’uomo salvato da The Elder Scrolls quando il suo vicino deciso di provare un’arma da fuoco sparando contro il muro.

Giocare durante un temporale ha portato un videogiocatore a un episodio decisamente sfortunato

Questa volta la notizia arriva dal giornale WKRN e viene rilanciata dai colleghi del sito Kotaku, dai quale apprendiamo dello sfortunato episodio che ha coinvolto un videogiocatore.

Mentre fuori dalla sua casa imperversava un violento temporale, l’uomo ha deciso di rimanere al sicuro nel suo domicilio divertendosi un po’ con i suoi videogiochi preferiti.

Tuttavia, quando un fulmine si è abbattuto poco lontano dalla sua casa, la carica elettrica si è trasmessa anche alla sua console per videogiochi e, passando per il cavo, attraverso il controller che il giocatore teneva in mano, risultando in uno shock.

Per fortuna, il malcapitato, folgorato ma in modo non grave, è riuscito a chiamare aiuto dopo l’episodio. Così, il soccorritore Josh Rice ha raccontato a News 2 di aver risposto «alle 21.15 alla chiamata di un uomo, sabato notte, che chiedeva aiuto dopo essere stato folgorato a Greenbrier. Quando lo staff è arrivato, ha verificato che non fosse stata colpita la casa rispetto ai territori adiacenti. L’uomo era stato colto da una scarica elettrica attraverso un controller per videogiochi».

Non il più fortunato dei videogiocatori, mettiamola così

I soccorritori fanno comunque sapere che lo sfortunato giocatore sta bene e non ha riportato conseguenze dopo il brutto episodio: «abbiamo voluto assicurarci che stesse bene» hanno sottolineato i paramedici, che riferiscono come l’uomo non mostrasse segni di ferite per lo shock subito, al di là del fatto di aver percepito la scarica sulle mani. Per lui, fortunatamente, non c’è stato nemmeno bisogno del trasporto in ospedale.

Lo scorso anno era successo qualcosa di simile anche a un giocatore di Rocket League che, durante una partita, aveva subito una scarica attraverso il controller. In quel caso l’appassionato di videogiochi ne era uscito quasi indenne, avendo riportato delle bruciature alle mani.

A quanto pare, insomma, i controller non cablati hanno dalla loro anche un ulteriore plus, oltre alla comodità di non essere intralciati dai fili: durante i temporali, non dovete preoccuparvi delle tempeste di fulmini nelle vicinanze.