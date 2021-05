Unieuro: passa a LG OLED TV, per te un rimborso fino a 1000 euro!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione, che vi permetterà di acquistare un nuovissimo LG OLED TV, perfetto per il passaggio al segnale DVB-T2, e ricevere un rimborso sino a 1.000 euro! L’iniziativa durerà per un periodo di tempo limitato, vale a dire fino al 15 luglio, quindi vi consigliamo di non perdere tempo ad approfittarne!

Partecipare alla promozione è molto semplice:

Acquistate uno degli LG OLED TV in promozione e conservate lo scontrino

Registrate i vostri dati e quelli di acquisto su questo sito entro 15 giorni dall’acquisto

Riceverete il bonifico direttamente sul vostro conto in banca entro 180 giorni dalla convalida della partecipazione.

Inoltre, è possibile richiedere facoltativamente il ritiro e smaltimento del tuo usato nel rispetto dell’ambiente.

Inutile dire che i televisori LG OLED sono davvero spettacolari, caratterizzati da panelli che offrono un nero perfetto ed una riproduzione accurata dei colori per una qualità di visione assolutamente superlativa. I dispositivi sono animati da processori all’avanguardia, in grado di analizzare ed ottimizzare al meglio ogni scena grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale.

Non manca ovviamente il supporto a tutte le tecnologie HDR, mentre la presenza del pluricollaudato sistema operativo WebOS vi consente di accedere ad una vasta libreria di applicazioni, tra cui le piattaforme streaming più popolari come Netflix, Prime Video e Disney+.

Se stavate, quindi, di acquistare una nuova smart TV per godere al meglio di videogiochi, film, serie TV e tutti i vostri contenuti multimediali, questa è proprio l’occasione perfetta!

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione