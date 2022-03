Un’esclusiva PS4 sta per “morire”, per sempre

Sono giornate particolarmente movimentate per i giocatori PlayStation: Sony ha oggi presentato ufficialmente il suo nuovo PS Plus, il quale si fonde con PS Now proponendo di fatto un abbonamento su tre livelli.

Gli utenti Sony abbonati al servizio avranno quindi di che gioire nel prossimo futuro, sebbene ora arriva una “brutta notizia” relativa a un gioco PS4 nello specifico.

Questo, mentre un’altra “brutta” esclusiva PlayStation 4 potrebbe presto tornare in auge, un’altra si appresta a chiudere i battenti in un certo qual modo.

Come riportato anche da Gematsu, Sony Interactive Entertainment chiuderà i server online per Everybody’s Golf.

Dal prossimo mese di settembre di quest’anno, infatti, il gioco sarà giocabile solo ed esclusivamente offline dopo la chiusura dei server.

«I server online per Everybody’s Golf chiuderanno il 30 settembre 2022», si legge in un messaggio sulla pagina ufficiale inglese del gioco.

E ancora, «tutte le funzionalità online (comprese le modalità multiplayer online) cesseranno in quella data. Sarete ancora in grado di giocare e godervi il gioco in modalità single-player offline».

A partire dal 1 ottobre prossimo, tutte le funzionalità legate al gioco in rete non saranno quindi più disponibili.

La descrizione ufficiale del gioco, via sito ufficiale PlayStation, recita:

Scendi in campo con gli amici per un round di puro divertimento e fantastiche partite sul fairway. Crea il tuo golfista, prendi le tue mazze e affina le tue abilità con comandi semplici da imparare. Salta su un cart per sfrecciare sui campi aperti, oppure rilassati con la canna da pesca nei pressi degli ostacoli d’acqua tra una buca e l’altra.

