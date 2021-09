Un’esclusiva Nintendo Switch “copia” The Last of Us? Per i fan è così

Tra i titoli presentati nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, Kirby e la Terra Perduta non è tra quelli che hanno suscitato il maggior clamore, ma ciò non significa che il nuovo approccio al franchise non abbia qualche interessante freccia al suo arco.

È molto probabile che gli appassionati della piccola (ma neanche tanto) creatura rosa in attesa di un nuovo episodio canonico dopo Kirby Star Allies siano rimasti positivamente spiazzati da quanto visto nell’evento.

Se temete di esservi persi qualche annuncio o trailer svelato nella conferenza non preoccupatevi, il nostro puntuale recap è qui per venire in vostro soccorso e togliervi ogni dubbio.

Kirby è un franchise storico di Nintendo, con una prima uscita targata 1992 su Game Boy alla quale hanno fatto seguito ulteriori iterazioni su quasi tutte le console della Grande N, alcune delle quali sono di nuovo disponibili grazie a Nintendo Switch Online.

Ciò che ha sorpreso del nuovo episodio è la netta differenza con le ambientazioni e le meccaniche viste in precedenza nella serie, votata a un 2D con meccaniche platform ben consolidate.

Il fatto che un personaggio come Kirby possa abbandonare il suo ambiente di riferimento per ritrovarsi in un pianeta terra in rovina sorprende, e non può che riportare alla mente alcuni stage di Super Mario Odyssey.

Questa parziale “rottura” con il passato ha suscitato l’interesse di molti giocatori, tra i quali figurano anche un buon numero di appassionati di The Last of Us, che hanno paragonato il nuovo episodio al franchise di Naughty Dog.

Si sa, la creatività dei fan va al di là di qualsiasi aspettativa, e lo testimoniano un’immagine e un video apparsi di recente su Reddit in cui Kirby sposa un immaginario nettamente più adulto:

Nel primo poster l’eroe creato da Masahiro Sakurai non sfigura affatto, e anche il logo The Last Land (chiaramente ispirato al font di The Last of Us) fa il suo effetto.

Il video è invece più ironico, e si apre con la didascalia “Seattle Day 1” vista in The Last of Us Part II per poi proseguire con le classiche tonalità pastello che caratterizzano da sempre l’IP di Nintendo.

Un paragone che lascia intendere come la “svolta” presa dalla saga sia stato accolto con una certa attenzione dalla community, seppur distratta dal gameplay di Bayonetta 3.

