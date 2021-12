Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nathan Drake e soci si apprestano a invadere anche la PS5 con Uncharted – Raccolta l’eredità dei ladri, compilation che comprende Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato “L’eredità perduta“.

Rispetto alle edizioni originali, Uncharted – Raccolta l’eredità dei labri introdurrà alcune feature aggiuntive, quali:

Fidelity Mode: 4K 30 FPS

Performance Mode: 60 FPS mode

Performance+ Mode: 1080p 120 FPS

Tempi di caricamento migliorati

Supporto all’audio in 3D

Supporto al DualSense

In Uncharted 4: Fine di un ladro, ambientato diversi anni dopo gli eventi raccontati nel terzo episodio della serie, Nathan Drake si troverà ad affrontare una nuova avventura per aiutare una persona che credeva morta, suo fratello Sam, il quale è in pericolo di vita. I due verranno catapultati in giro per il mondo per svelare un’antica cospirazione relativa a un tesoro dei pirati.

In Uncharted: L’eredità perduta, invece, ci troveremo di panni di Chloe, la quale dovrà reclutare la famosa mercenaria Nadine Ross e raggiungere la regione dei Ghati occidentali, in India, per recuperare un antico manufatto: la Zanna d’oro di Ganesh.

Uncharted – Raccolta l’eredità dei ladri è la compilation perfetta per rivivere i capitoli originariamente apparsi su PS4 con una grafica ulteriormente migliorata e con l’immersione che solo il controller DualSense può fornire, senza contare i caricamenti ultra veloci permessi dall’SSD interno dì PS5.

Uncharted – Raccolta l'eredità dei ladri sarà lanciato il prossimo 28 dicembre per Sony PlayStation 5.

