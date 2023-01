Uncharted, i fan distruggono il film dopo la serie di The Last of Us

A inizio 2022, il lancio di Uncharted – Il Film nelle sale cinematografiche è stato uno degli eventi più attesi, portando al successo le avventure di Nathan Drake in versione live action.

La pellicola dedicata al franchise Naughty Dog (che trovate su Amazon) è uscita al cinema e tra alti e bassi da parte della critica, ma portando a casa un ottimo risultato al botteghino.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, l’adattamento è risultato convincente per via della giusta combinazione di azione, humor e di caratterizzazione dei personaggi, che si fanno apprezzare proprio come nella serie videoludica.

Ora, però, sembra proprio che l’uscita della serie TV di The Last of Us abbia smosso l’animo dei fan, i quali sembrano essersela presa con la trasposizione live action delle avventure di Nathan (via Screen Rant).

Sulla scia del successo della prima stagione di The Last of Us, i fan di Uncharted lamentano l’adattamento cinematografico interpretato da Tom Holland.

Diretto da Ruben Fleischer, il film è basato sull’omonima serie di videogiochi per PlayStation sviluppata da Naughty Dog. Dopo che la première della serie The Last of Us ha avuto un buon successo di pubblico e di critica, molti utenti si sono riversati sui social media per esprimere il loro disgusto per l’adattamento di Uncharted.

Molti hanno mostrato il loro disappunto per il cast, in particolare per Mark Wahlberg nel ruolo di Sully, un personaggio molto più anziano nel videogioco originale. Poco sotto, alcuni tweet pubblicati in queste ore.

One of the worst castings ever pic.twitter.com/p6G6y3dlRR — ⛧ (@phantomhail) January 19, 2023

uncharted fans watching the last of us get a HBO 1:1 adaption while they got mark wahlberg pic.twitter.com/KmLRLD4gO5 — anth (@up2anth) January 16, 2023

the true uncharted adaptation pic.twitter.com/xHC2wXPznE — cole (@aspectistired) January 16, 2023

What are you talking about, there is no Uncharted adaptation pic.twitter.com/bCLWTVngSJ — Pri (@priperbole) January 16, 2023

Uncharted fans watching The Last of Us after having to see Mark Wahlberg as sully pic.twitter.com/hOqz82ju1p — Haaris (@TrilogyFiIm) January 18, 2023

Considerata la portata del progetto e l’incredibile fedeltà con il videogioco originale, come dimostrato anche da un recente videoconfronto, tutto ciò ha reso lo show di TLOU davvero unico.

Ad ogni modo, il fatto che un progetto come Uncharted non venga apprezzato dai fan sui social non è comunque specchio del successo del film: del resto, l’attore Tom Holland aveva confermato di aver «solo grattato la superficie» e di voler tornare presto a lavorare su un sequel.

Tra l’altro, l’ultima iterazione della serie – ossia Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri – è meglio su PC o console? Da qualche settimana abbiamo una risposta.