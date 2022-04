Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri ha una data d’uscita su PC

Da qualche tempo, Sony ha deciso di aprire le porte delle sue esclusive anche al mondo PC, facendo arrivare videogiochi di sua produzione e proprietà come Horizon: Zero Dawn e God of War anche su Windows.

A seguirli a ruota, come era stato già confermato, è Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, che dopo essere arrivato a gennaio su PS5 (lo trovate su Amazon) con la rimasterizzazione di Uncharted 4 e dell’espansione standalone L’eredità perduta, era in attesa della data d’uscita su PC, che è stata confermata forse anzitempo da Epic Games Store.

Accedendo infatti allo store di Epic Games su PC, a questo link, è possibile vedere l’avventura di Nathan Drake venire indicata tra le prossime uscite, con in particolare il riferimento al 20 giugno come giorno di debutto.

Il post di Epic Games sul suo store

«La data d’uscita di Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC è il 20 giugno 2022» scrive Epic Games nella sua pagina, prima di spiegare che la raccolta comprenderà sia la più recente avventura di Nathan, sia il viaggio di Chloe Frazer che aveva debuttato poco dopo.

Lo scorso gennaio il nostro Marcello Paolillo ha firmato la recensione di SpazioGames dedicata proprio al cofanetto, in cui abbiamo evidenziato come le due avventure si prestino benissimo a essere giocate anche su PlayStation 5 – in attesa di vederle, a breve, anche su PC.

Nel frattempo, viene da domandarsi se questa raccolta che permette di rimettersi in pari con le avventure più recenti non alluda a una futura nuova release per la saga: Naughty Dog aveva dichiarato di aver terminato il suo percorso con Drake, ma non è da escludere che possa o tornare sui suoi passi o che la serie possa vedere un altro team lavorarci su.

Secondo le recenti indiscrezioni, il team di Neil Druckmann potrebbe essere impegnato – tra le altre cose – anche su un remake di The Last of Us. Difficile, quindi, capire se ci sia spazio, all’orizzonte, anche per una nuova scorribanda in compagnia di Nathan. Per ora, comunque, sappiamo che l’avventuriero sta per sbarcare su PC, in attesa che anche Sony, presa forse in contropiede da Epic Games, confermi ufficialmente la data.