Una valanga di Final Fantasy classici in arrivo su Nintendo Switch e PS4

Sembra proprio che i fan della saga di Final Fantasy riceveranno una grande abbuffata di titoli classici, visto che Final Fantasy Pixel Remaster sarebbe in dirittura d’arrivo su PS4 Nintendo Switch.

Lasciando da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) il publisher giapponese sembra infatti intento a riportare in auge questi grandi classici.

Per la maggior parte, Square Enix ha fatto un buon lavoro nel portare i suoi titoli classici di Final Fantasy sulle piattaforme moderne, incluso l’ormai prossimo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion (che abbiamo recensito per voi).

Ora, come riportato anche da Game Rant, secondo l’ESRB, tuttavia, la collection Pixel Remaster potrebbero arrivare molto presto su Nintendo Switch e PS4.

La Final Fantasy Pixel Remaster include una serie di rimasterizzazioni e riedizioni dei classici giochi mainline di Final Fantasy, dal primo capitolo fino al sesto.

Queste rimasterizzazioni, disponibili ad ora solo su PC, includono immagini completamente rifatte, nuove caratteristiche di gioco e musiche completamente nuove e riarrangiate per ciascuno dei titoli.

La compilation proporrà quindi anche su console i «remaster 2D definitivi» dei capitoli in due dimensioni più iconici del franchise ruolistico.

Dato che l’ESRB ha fatto trapelare nei suoi elenchi le versioni Pixel Remaster di Final Fantasy, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 e Final Fantasy 6 per Nintendo Switch e PlayStation 4, ciò vale a dire non solo che questi giochi sono in arrivo sulle piattaforme di Nintendo e Sony, ma anche che la loro uscita è imminente. Vi terremo aggiornati.

Inizialmente, Square Enix ha pubblicato ogni gioco separatamente, da Final Fantasy 1 fino a Final Fantasy 6, su Steam e dispositivi mobile. Le versioni console immaginiamo verranno rilasciate in un unico pacchetto.

Restando in tema, Final Fantasy XVI arriverà solo il prossimo anno, sebbene Square Enix potrebbe aver deciso di rilasciare il gioco completamente doppiato in italiano.