Una “rilassante” esclusiva Xbox arriva anche su PS5 e PS4, e l’uscita è vicina

Le versioni PS5 e PS4 di Lake hanno finalmente una data di uscita: il gioco uscirà sulle piattaforme di Sony venerdì 8 aprile 2022, dopo un lancio di successo su PC e console Xbox avvenuto lo scorso settembre.

A breve, quindi, anche gli abbonati a PS Plus e non solo potranno mettere mano a questa rilassante avventura story driven.

A settembre, infatti, la nostra Stefania vi aveva spiegato in un ricco articolo perché Lake è una piccola gemma da non sottovalutare affatto.

Ora, su Twitter (via PLF), lo sviluppatore Gamious ha ringraziato i giocatori PlayStation per la loro pazienza, rivelando che il team aveva bisogno di un po’ di tempo in più per lo sviluppo.

Perp Games ha annunciato che rilascerà Lake in versione fisica, sebbene parrebbe prevista solo la versione PS5 del gioco (non è chiaro quindi se anche la versione PS4 avrà un’edizione retail oppure no).

La descrizione ufficiale del gioco, via Steam, recita:

È il primo settembre 1986 . La protagonista è una donna sulla quarantina di nome Meredith Weiss , che ha deciso di lasciare la grande città in cui vive e mettere in pausa la sua carriera in un’azienda di software per tornare nella sua cittadina natale e prendere il posto del padre presso l’ufficio postale del paese.

Poco sotto, il tweet degli sviluppatori che ufficializza la versione PlayStation:

Lake lovers, listen up! We're super excited to finally bring our game to @PlayStation this Friday, April 8th!

Thanks for your patience, everyone. Granted, it needed a little time in the oven, but now that it's (almost) here, we hope you'll enjoy it. Who wants coffee and pie?☕️ https://t.co/TRodS2P6Xs

— Lake (@Lake_The_Game) April 4, 2022