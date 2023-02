Una PS5 gigante a Roma celebra il ri-lancio delle console, ora che la crisi di scorte è alle spalle

Nei giorni scorsi, Sony aveva indicato di ritenere praticamente alle spalle la crisi di scorte di PS5 – e abbiamo notato noi stessi, segnalandovelo prontamente, che la console di nuova generazione è comparsa molto più spesso del solito presso i numerosi rivenditori online.

Se, quindi, possiamo considerare passato il fenomeno che ha reso quasi impossibile trovare una PlayStation 5 senza fare salti mortali, ecco che il publisher giapponese sta proponendo una vera e propria campagna di ri-lancio di PS5, volta a promuovere la console per far sapere che sta finalmente facendo la sua comparsa. Letteralmente.

Avevamo visto arrivare, ad esempio, la notizia di un vero e proprio telegiornale dagli Stati Uniti, dove spuntavano anche alcune citazioni di giochi molto attesi, come Marvel’s Spider-Man 2. La cosa è arrivata anche all’Italia, dove è comparsa una PS5 gigante in via del Corso, a Roma.

Vai a fare una passeggiata e ti trovi davanti una PS5 gigante...

L’iniziativa, che coinvolge anche la nota attrice Diana Del Bufalo, vede un vero e proprio TG PlayStation fare un reportage davanti alla PS5 gigante, con anche altri report dall’Italia che segnalano avvistamenti peculiari. Una campagna di marketing sicuramente simpatica, che prova a dire a modo suo che – finalmente, considerando il lancio a fine 2020 – PS5 sta cominciando a spuntare tra noi.

Ad accompagnarsi all’idea c’è anche un contest, PS5 Reporter For a Day, che vi chiede di diventare voi stessi dei reporter per questo curioso TG PlayStation. Trovate sul sito ufficiale tutti i dettagli, con il contest che mette in palio delle Gift Card e una PS5.

Come ricorderete, non è la prima volta che Sony sceglie dinamiche un po’ da ARG per promuovere i suoi lavori: per il lancio di Horizon: Forbidden West (lo trovate su Amazon), ricorderete, aveva fatto piazzare una statua temporanea di Aloy a Firenze, sollevando anche il problema della toponomastica al femminile in Italia, praticamente assente. Per God of War: Ragnarok, invece, ricorderete l’iniziativa presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, in occasione di Inter-Bologna, mentre per Spider-Man spuntò addirittura un autobus salvato dalle ragnatele dell’eroe Marvel, alla Darsena di Milano.