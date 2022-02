Una nuova IP esclusiva PlayStation arriva su PC? Il director si candida

Sony non ha mai nascosto il desiderio di voler portare la maggior parte delle IP PlayStation su PC, per consentire alle sue proprietà di raggiungere un pubblico più ampio e superare la barriera imposta dalle console.

Si tratta di una strategia che può anche essere adoperata a quelle esclusive che, pur essendo apprezzate da chi le ha giocate su console, non hanno ottenuto risultati all’altezza delle aspettative: uno degli esempi più recenti in tal senso è sicuramente Days Gone.

Ad ottenere maggior successo è stato sicuramente God of War: proprio i risultati di vendita dell’avventura di Kratos hanno convinto Sony che il PC è «un’opportunità di crescita».

E mentre Sony ha iniziato a guardare con molta attenzione al mercato mobile, fan e addetti ai lavori sono curiosi di scoprire quale sarà la prossima IP a essere portata su PC.

Tra i franchise che potrebbero seguire l’esempio di Days Gone possiamo certamente prendere in considerazione Gravity Rush: nonostante entrambi i capitoli siano diventati dei cult, la serie non è mai riuscita ottenere la popolarità che Sony si aspettava.

Una conversione su PC potrebbe però riuscire a dare nuova vita a questa IP: ne è convinto il director Keiichiro Toyama che, in un’intervista rilasciata al portale Gravity Rush Central (via VGC) ha espresso il desiderio di poter lavorare a un porting dei due capitoli su PC.

Anche se non potesse infatti sviluppare il terzo episodio da lui desiderato, vorrebbe infatti poter continuare a lavorare alla serie per farla conoscere a più persone e per sfruttare al meglio le feature del PC:

«Penso che sarebbe una buona cosa che il gioco si aprisse a più persone. Inoltre, sarebbe meraviglioso vedere Gravity Rush 2 girare a 60fps».

Toyama ha inoltre colto l’occasione per candidarsi nuovamente a lavorare a qualunque tipo di progetto legato al franchise, sottolineando che sarebbe «molto grato» di poterci lavorare ancora.

Vedremo quale sarà la risposta di Sony alle richieste del director, anche se è plausibile pensare che, se mai i porting PC di Gravity Rush avverranno, con molta probabilità non rappresentano una priorità immediata per la casa di PlayStation.

Quello che molti fan invece si aspettano di vedere al più presto è invece una versione PC di Bloodborne: la community lo desidera così tanto al punto da essersi infuriata all’annuncio di God of War, che nel frattempo ha frantumato tutti i record.