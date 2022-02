PlayStation supererà le console: spunta una piattaforma a sorpresa

Le esclusive PlayStation sembrano ormai pronte a trovare una nuova inaspettata piattaforma: Sony ha infatti svelato di aver iniziato a muovere i primi passi verso l’espansione delle proprie IP.

Il successo ottenuto dalla versione di God of War su PC ha infatti dimostrato che c’è un grande pubblico senza console in attesa di scoprire le IP di PlayStation, e Sony sta studiando tutte le mosse per accontentarlo.

Del resto, proprio i numeri ottenuti dall’avventura di Kratos avevano segnalato come per la casa di PlayStation ci fosse «un’opportunità di crescita» da cogliere al volo, anche se sorprendentemente supererà perfino lo stesso PC.

Un desiderio mai nascosto dalla stessa compagnia, al punto che Jim Ryan arrivò perfino a definire le sue stesse console «frustranti» e augurandosi di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Adesso sembra che Sony sia pronta a muovere i primi passi importanti verso il mercato mobile: gli smartphone permetterebbero infatti di raggiungere anche il pubblico lontano dal mondo delle console.

A confermare la nuova direzione è stato il CFO di Sony, Hiroki Totoki, durante l’ultima investors call nella quale si è discusso di tutti gli ultimi risultati finanziari e del futuro dell’azienda (via PlayStation LifeStyle).

Totoki ha infatti anticipato come la compagnia intende far crescere il brand PlayStation, evidenziando che gli smartphone saranno una parte centrale del progetto:

«Il mercato del mobile gaming è incluso nei nostri piani di crescita. La consideriamo una buona opportunità per portare le IP PlayStation a più utenti. Sebbene non possiamo commentare una specifica data di lancio, possiamo dire con certezza che abbiamo piani per portare le IP PlayStation su mobile».

Dopo essere approdata con successo su PC grazie a God of War e con altre importanti esclusive, la casa di PlayStation sembra dunque pronta a portare le proprie IP anche sui nostri smartphone.

A questo punto resta da capire in che modo avverrà questa transizione e quando potremo aspettarci novità, anche se Totoki pare convinto che il lancio avverrà prima del previsto.

Sony è comunque più che consapevole che i titoli mobile devono godere di un grande supporto costante per poter durare a lungo: l’acquisizione di Bungie potrebbe fornire una grossa mano in questo settore.

Proprio PlayStation aveva già annunciato di avere in lavorazione ben 10 giochi live service non annunciati: tra questi è dunque possibile che siano presenti anche titoli mobile.