Una nuova esclusiva PlayStation sarà presto disponibile anche su PC

Cambio di programma per un battle survival annunciato durante lo scorso anno: gli sviluppatori hanno infatti annunciato in queste ore che Deathverse Let it Die non sarà più semplicemente un’esclusiva PS5 e PS4, ma uscirà anche su PC.

Il folle titolo sviluppato da GungHo Online avrebbe dovuto uscire originariamente solo su console ma ha avuto uno sviluppo particolarmente travagliato: originariamente previsto per la primavera del 2022, è stato infatti rinviato a data da destinarsi, pur mantenendo l’attuale anno come finestra definitiva.

Il titolo venne annunciato durante uno State of Play tenutosi lo scorso anno ed incentiverà i giocatori a combattere contro altri utenti in folli combattimenti PvPvE incentrati sul corpo a corpo.

Attualmente non è chiaro se Sony deciderà di includere o meno il titolo anche su PlayStation Plus (potete rinnovare l’iscrizione acquistando una gift card su Amazon), ma sembra proprio che adesso gli utenti PC non saranno esclusi dal divertimento in multiplayer.

Come riportato da GameSpot, l’annuncio della doppia release su console PlayStation e PC è arrivato soltanto in queste ore, sebbene non sia ancora del tutto chiara quale sarà la data di lancio ufficiale.

Attualmente risulta infatti registrata come finestra di lancio un generico 2022, lasciando dunque intendere che il lancio potrebbe essere previsto entro la fine dell’anno: in attesa di ulteriori dettagli è difficile però sapere con certezza se sarà confermato o se ci sarà un eventuale rinvio.

Durante maggio e giugno è stato possibile poter provare in anteprima il titolo per alcuni giorni grazie a un’apposita open beta dedicata: lo sviluppo sta dunque procedendo regolarmente e presto dovremmo essere in grado di scoprire ulteriori dettagli su questo curioso battle royale.

In attesa di ulteriori informazioni, vale la pena di ricordare ai fan che Deathverse Let It Die resterà comunque, almeno per il momento, un’esclusiva console PlayStation: non è ancora chiaro se il lancio su PC avverrà in contemporanea ma, considerando che si tratta di un titolo votato al multiplayer, l’ipotesi sembra decisamente molto probabile.

L’augurio è che molti giocatori riescano ad acquistare una PS5 prima dell’uscita di questo ambizioso titolo: fortunatamente, sembrano esserci buone notizie in vista per le future scorte.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi che i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus sono già disponibili: vi consigliamo di riscattarli il prima possibile.