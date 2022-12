Un veterano di Zelda sta sviluppando un titolo in esclusiva PlayStation

Il mercato cinese dei videogiochi sta crescendo moltissimo, talmente tanto da potersi permette di avere un veterano di Zelda per sviluppare un’esclusiva PlayStation.

E mentre Zelda sta per tornare con l’attesissimo Tears of the Kingdom, che potrebbe stravolgere il canone del franchise, un veterano della serie sta creando una nuova avventura.

Come riporta VGC da un report di Serkan Toto, CEO della società di consulenza giapponese per l’industria dei giochi Kantan Games, Kentaro Tominaga di Nintendo si è unito allo sviluppatore cinese Papergames.

Tominaga lavorerà a una versione open world del gioco di travestimento mobile Love Nikki, un porting open world per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Si chiama Infinity Nikki, ed è stato svelato con un primo trailer:

Come potete vedere dal trailer, ci sono evidentemente dei rimandi ad elementi visivi che sembrano simili ai moderni titoli di Zelda, in particolare The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Kentaro Tominaga ha lavorato a molti episodi della saga, da Wind Waker nel ruolo di assistente alla direzione fino a Twilight Princess e Skyward Sword, fino alla gestione delle espansioni di Breath of the Wild.

