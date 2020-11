World of Warcraft: Shadowlands: ecco dove effettuare il pre-order a prezzo scontato

Gli appassionati di World of Warcraft da qualche tempo hanno puntato i loro riflettori su Shadowlands, la prossima e ottava grande espansione dedicata allo storico MMORPG di Blizzard Entertainment. Attesa per il 23 novembre prossimo, questa espansione estenderà ulteriormente l’esperienza di gioco, consentendo agli appassionati di immergersi a piene mani nelle Shadowlands che le danno titolo – il regno dei morti nella lore della saga di Warcraft.

Le novità introdotte saranno numerose: tra queste, segnaliamo un aumento del level cap da 50 a 60, cinque regioni completamente inedite da esplorare, dungeon tutti da scoprire e classi che saranno rinnovate. Ci saranno anche delle vere e proprie avventure con cui tenersi occupati, oltre alla location della Fauce, destinata soprattutto a chi vorrà confrontarsi con l’endgame.

Nell’attesa del debutto ufficiale, Blizzard ha già aperto i pre-ordini su diverse edizioni, tra le quali anche la pregiata Collector’s Edition – che sta andando letteralmente a ruba.

Base Edition

L’edizione standard del gioco, se prenotata, include l’accesso anticipato ai Cavalieri della Morte per le Razze Alleate e i Pandaren. Inoltre, in questa versione avete ovviamente disponibili tutti gli extra promessi all’annuncio dell’espansione, tra cui la possibilità di cominciare la missione per ottenere i Paramenti del Viandante Eterno cercando un altro giocatore in possesso, invece, della Heroic Edition o della Epic Edition.

Heroic Edition

La Heroic Edition di Shadowlands include tutto quanto è previsto dalla precedente, a cui aggiunge l’accesso immediato a un potenziamento al livello 120. Inoltre, vi viene anche fornita fin da subito la cavalcatura volante Dragone Eterno Stregato, attraverso la quale farvi strada verso la missione utile per il set di trasmogrificazione Paramenti del Viandante Eterno.

Epic Edition

Questa ambita Epic Edition comprende tutti i contenuti delle due precedenti, oltre a trenta giorni di gioco già inclusi. A questo aggiunge anche la mascotte Dragoserpe dell’Anima, l’effetto del Viandante Eterno per la vostra Pietra del Ritorno e l’effetto estetico Illusione: Brivido Fantasma da applicare alla vostra arma.

Collector’s Edition

L’accattivante Collector’s Edition del gioco, che facendo registrare vendite repentine, abbonda di contenuti extra: oltre a Shadowlands nella sua Epic Edition, infatti, vi consente di portare a casa un titanico artbook dedicato alle migliori illustrazioni realizzate dagli artisti di Blizzard. Con il volume, il cofanetto vi propone anche la colonna sonora, il tappetino per il mouse e quattro spille da collezione – il tutto, all’interno di una confezione dal grande colpo d’occhio.