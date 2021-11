Un insospettabile eroe Nintendo ottiene la nomination ai Grammy Awards

Che i videogiochi vengano tenuti in considerazione ai Grammy Awards, la celebre cerimonia che premia le migliori musiche, è un evento decisamente raro, soprattutto se tale nomination arriva per una serie impensabile di Nintendo per il grande pubblico.

Il gruppo musicale The 8-Bit Big Band, insieme a Button Masher ha reso omaggio al noto eroe Nintendo Kirby con un arrangiamento del tema Meta Knight’s Revenge, uno dei brani più famosi di Kirby Super Star, riuscendo così a conquistarsi una nomination per i Grammy Awards.

Il celebre e tenero eroe rosa venne chiamato così in onore di un avvocato che aiutò Nintendo con una difficilissima causa contro Universal, relativo ai diritti sul nome Donkey Kong.

Pur non essendo magari un nome particolarmente di spicco per la maggior parte degli utenti, Kirby resta comunque un brand assolutamente importante, al punto che aiutò Nintendo a guadagnare 200 milioni in un solo anno.

Come riportato da IGN.com, l’insospettabile e tenerissimo eroe rosa è dunque riuscito grazie agli sforzi del gruppo musicale a conquistare una preziosa nomination in quelli che vengono definiti gli «Oscar della musica».

L’adattamento di The 8-Bit Big Band e Button Masher è stato nominato nella categoria «Miglior arrangiamento, strumentale o a cappella» ed è stato composto da Charlie Rosen e Jake Silverman.

Si tratta di una reinterpretazione Jazz Fusion della nota colonna sonora videoludica, che potete ascoltare interamente nel video ufficiale, che vi proporremo di seguito:

La band ha già reagito con entusiasmo di fronte alla notizia di aver conquistato una nomination così importante, ringraziando tutti i fan che li hanno supportati nel loro percorso.

OH WOW GRAMMY NOM!! Thank you so much to anybody who’s ever listened to or contributed to @the8bitbigband !! Couldn’t have done it without all of you!!! pic.twitter.com/c3weSbadTE — The 8-Bit Big Band (@the8bitbigband) November 23, 2021

Certamente anche Nintendo potrà dirsi soddisfatta della passione dimostrata per il proprio brand e la sua colonna sonora: una nomination decisamente insospettabile, che consente a Kirby di godere di un rinnovato prestigio da non sottovalutare.

Se siete curiosi di consultare la lista completa delle nomination ai Grammy Awards, potete dirigervi al sito ufficiale e scorrerla per intero.

Il prossimo capitolo della popolare serie sarà Kirby e la Terra Perduta: un titolo dall’atmosfera molto particolare, che secondo alcuni fan avrebbe però copiato The Last of Us.