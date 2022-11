Un giocatore di soulslike ha compiuto l’impresa più epica di sempre

Un giocatore con la pazienza di un santo è riuscito a battere tutti i soulslike, compreso Elden Ring, back-to-back (ossia uno dietro l’altro) senza subire alcun danno.

I giochi alla Dark Souls (che trovate anche su Amazon) hanno dalla loro una fanbase davvero impressionante, così come i gamer disposti a vivere esperienze al limite.

Abbiamo già visto giocatori abbattere i boss di Elden Ring in meno di un minuto, oltre a quelli in grado di finire il gioco senza subire alcun danno.

Ora, però, come riportato anche da VG247, un giocatore è andato ancora oltre, riuscendo a completare i souls in un modo mai visto prima.

Uno streamer è riuscito a battere tutti i giochi soulslike senza subire nemmeno un colpo, compreso Elden Ring. Tale “dinossindgeil” ha impiegato soli quattro mesi per completare la sfida.

In totale, parliamo di sette giochi portati a termine senza colpo ferire, ossia Demon’s Souls, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 ed Elden Ring.

Poco sotto, il tweet che conferma la riuscita dell’epica impresa col gran finale.

We've done it!

120 DAYS! 7 GAMES! NO HITS!

SoulsbornekiroRING No Hit Run! ✅

Thank you all so much for watching today.

Thanks for everything. pic.twitter.com/XBNaM2M4t4 — Nico (@dinossindgeil) November 14, 2022

Una volta terminata la sfida, non sorprende che lo streamer si sia emozionato per il risultato raggiunto. Si è trattato infatti di ben sette run, una dietro l’altra, senza subire nemmeno un singolo danno, una vera e propria “God Run 3” come definita dallo stesso giocatore protagonista.

A quanto pare, sarà davvero molto difficile – per non dire impossibile – fare di meglio, sebbene la community non è nuova a sorprese di questo genere.

Tra le imprese più incredibili ci sono senz’altro le speedrun, che nelle settimane dopo il lancio sono diventate sempre più veloci con dei tempi veramente da record.

Ma non solo: mesi fa, un giocatore di Elden Ring non particolarmente esperto nei giochi targati From ha ricevuto un regalo realmente sorprendente dopo aver eliminato Malenia dopo oltre 200 tentativi.