Un big abbandona il catalogo PlayStation, dopo 6 anni dal debutto

Red Dead Redemption di Rockstar Games non è più disponibile per lo streaming su console PlayStation circa sei anni dopo il suo debutto su PS Now.

Se in queste ore il catalogo PS Plus si è aggiornato ufficialmente per le tier più avanzate dell’abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon), è anche vero che non ci sono solo buone notizie.

Senza contare che da poco abbiamo dovuto rinunciare anche a uno dei giochi gratis più intriganti, ossia un horror fantascientifico ora disponibile solo a pagamento.

Purtroppo, come riportato anche da PSU, il classico western per eccellenza – nonché predecessore dell’altrettanto celebre RDR2 – ha abbandonato anch’esso il catalogo.

Questo significa che, se volete giocare al titolo in questione, dovrete necessariamente rispolverare la vostra PS3, cosa questa non alla portata di tutti.

La notizia è stata condivisa dall’utente Twitter @videotech_, che ha notato che l’unico modo per giocare a Red Dead Redemption sulle console moderne è su Xbox Series X/S e Xbox One, mentre gli utenti PC devono ricorrere a emulatori di terze parti.

Gli utenti di PlayStation devono invece farsene una ragione, visto che non c’è modo di giocare a RDR a meno che non si abbia il disco PS3 (anche se, a dire il vero, giocare al titolo in streaming non era certamente il massimo).

Red Dead Redemption (1) is no longer available to stream on PS Plus/PS Now after 6 years of its debut on the service in 2016.

The only current modern way to play Red Dead Redemption is now officially on Xbox Series and Xbox One consoles and third-party emulators for PC. pic.twitter.com/AYgofRVzPV

— Ben (@videotech_) October 17, 2022