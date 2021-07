Un altro big si avvicina all’Unreal Engine 5 (e promette faville)

Diversi team di sviluppo attualmente al lavoro su importanti giochi di terze parti hanno confermato che utilizzeranno l’Unreal Engine 5 per i titoli in arrivo: tra questi, anche Undead Labs per State of Decay 3.

Sono molti infatti i titoli che si muoveranno grazie al motore grafico di prossima generazione, incluso il sequel di Hellblade (tanto per citare uno dei primi giochi che ne confermarono l’utilizzo).

Artisti del calibro di The Coalition (con l’attesissimo Gears 6), Ninja Theory e inXile Entertainment hanno infatti scelto l’Unreal Engine 5, visto che ora anche un altro studio si è unito a questi ranghi.

Solo lunedì scorso The Coalition ha infatti svelato la tanto attesa tech demo Alpha Point, basata proprio su UE5.

It looks like Undead Labs is using Unreal Engine 5 to develop State of Decay 3.

"Collaborate with our Technical Sound Designer to implement audio through Blueprints (UE5)"https://t.co/TVoZYWmCAD pic.twitter.com/fbM0jpLPny

— Klobrille (@klobrille) July 29, 2021