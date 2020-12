Ultimo giorno per il Cyber Monday Voidu: giochi a partire da 5 euro!

Il noto store digitale Voidu continua le sue offerte del Cyber Monday consentendo di acquistare tantissimi titoli a prezzi vantaggiosi.

Ad esempio, potete mettere le mani su Control: Ultimate Edition a soli 20€, che include il gioco principale e tutte le espansioni già disponibili (“Le Fondamenta” ed “EMA”). Nel gioco una presenza invasiva ha occupato il Federal Bureau of Control e solo voi potrete fermarla. Lo scenario circostante sarà la vostra arma migliore in un epico scontro con un nemico minaccioso in una serie di ambientazioni profonde e imprevedibili. Vincitore di oltre 80 riconoscimenti, Control è uno spettacolare gioco d’azione e avventura in terza persona che vi terrà col fiato sospeso.

Piuttosto interessante anche Death Stranding, videogioco d’avventura, distribuito da 505 Games e sviluppato da Kojima Prodections come primo progetto dopo l’addio a Konami e a Metal Gear, in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti.

Con un gameplay incentrato sul viaggio, l’esplorazione e la collaborazione asincrona tra giocatori online che non si incontrano mai, il titolo ha una forte componente story-driven testimoniata dal cast di tutto rispetto su cui conta, come Norman Reedus, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillermo Del Toro e Mads Mikkelsen.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione delle migliori offerte presenti su Voidu, vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per vedere il catalogo completo.

Offerte Cyber Monday Voidu