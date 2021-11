Ultimo giorno del Black Friday Mediaworld: 10 videogame da non perdere!

La nota catena MediaWorld si è già portata avanti con le offerte del Black Friday 2021 lanciato la promozione “Black Friday” che, fino alla mezzanotte di oggi, vi consente di acquistare tantissimi articoli a prezzo scontato appartenenti alle più disparate categorie.

Tra i prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare dieci videogiochi proposti a prezzo scontato che non dovete lasciarvi sfuggire! Partiamo con Ratchet & Clank: Rift Apart, ultimo capitolo della celeberrima serie che vede i nostri due eroi fronteggiare un imperatore robotico che vuole conquistare i mondi interdimensionali. Trattandosi di un’esclusiva PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta il potenziale della console di nuova generazione di casa Sony, in particolare, grazie all’SSD integrato, sarà possibile passare da una dimensione all’altra a tempo zero, mentre i grilletti adattivi vi permetteranno di percepire le diverse armi.

Altro titolo piuttosto interessante è The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, proposto a soli 48,99€. In The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD vestirete i panni del noto eroe Link, armato con spada e scudo, il quale dovrà affrontare nemici oltre ogni immaginazione, cimentandosi allo stesso tempo con complessi enigmi (tipici della tradizione della serie) per scoprire le origini della spada suprema. Ma non solo: l’eroe potrà anche librarsi in aria in sella a un maestoso uccello chiamato Solcanubi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nella promozione “Black Friday” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte videogiochi Black Friday Mediaworld

Altre offerte Mediaworld