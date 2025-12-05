Il mondo dei videogiochi calcistici si arricchisce di una nuova alternativa completamente gratuita. UFL, il simulatore sportivo che aveva già conquistato le console un anno fa, compie ora il salto definitivo su PC abbandonando la fase di accesso anticipato per trasformarsi in un titolo free-to-play a tutti gli effetti.

Il lancio ufficiale rappresenta una svolta strategica per gli sviluppatori che puntano a intercettare quella vasta platea di giocatori su computer alla ricerca di un'esperienza calcistica senza barriere economiche.

La versione per PC non si presenta come un prodotto ridotto o sperimentale, ma include fin da subito tutte le modalità di gioco già disponibili sulle piattaforme console.

Gli appassionati possono quindi cimentarsi nelle partite classificate competitive, affrontare le sfide ad alta posta del weekend, partecipare ai playoff contro l'intelligenza artificiale e progredire attraverso il sistema stagionale del team pass. Si tratta di un'offerta completa che non penalizza chi sceglie il computer come piattaforma principale.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda l'accessibilità linguistica del titolo. Gli sviluppatori hanno implementato il supporto per 14 lingue diverse, dimostrando un'ambizione internazionale che va oltre i mercati tradizionalmente dominanti nel settore.

Prodotto in caricamento

La caratteristica tecnica più rilevante rimane però la possibilità di attivare il cross-play opzionale con le console di ultima generazione. I possessori di PC possono infatti sfidare amici e avversari che giocano su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Il passaggio dalla fase Early Access al lancio completo rappresenta molto più di un semplice cambio di etichetta. Significa che gli sviluppatori hanno raccolto feedback, rifinito l'esperienza di gioco e stabilizzato il prodotto al punto da ritenerlo pronto per una distribuzione di massa.

Milioni di nuovi giocatori in tutto il mondo possono ora accedere gratuitamente a un simulatore calcistico che ambisce a sfidare i colossi consolidati del genere.

Per quanto riguarda l'installazione, il processo risulta piuttosto diretto: è sufficiente visitare il sito ufficiale del gioco e scaricare il launcher dedicato, che gestirà poi download e aggiornamenti futuri.

Gli sviluppatori hanno recentemente arricchito l'offerta con nuovi contenuti, tra cui spicca il rinnovato Supreme Team Pass che vede protagonista la leggenda brasiliana Roberto Carlos, un nome che evoca ricordi indelebili per gli appassionati di calcio di ogni generazione.