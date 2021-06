Ubisoft Summer Sale, fino all’80% di sconto sui migliori giochi

È tempo di nuove offerte sullo store ufficiale di Ubisoft! Infatti, il noto publisher francese, con l’aumento delle temperature causato dall’arrivo dell’estate, offre la possibilità ai giocatori di acquistare tantissimi titoli del suo vastissimo catalogo usufruendo di sconti fino all’80%!

Ad esempio, per soli 8€, rispetto ai 19,99€ usuali di listino, potete portarvi a casa Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, sparatutto in prima persona nel quale dovrete formare la vostra squadra e irrompere in un PvP cinque contro cinque, mettendo mano a tanti operatori specializzati, ognuno dotato di gadget specifici.

Continuiamo con Far Cry 5 e Far Cry New Dawn, proposti rispettivamente a 12 e 9 euro, che trasporteranno i giocatori a Hope County, Montana, sede di una setta apocalittica, nota come Il Progetto dell’Eden’s Gate, che sta mettendo a repentaglio la libertà di tutta la comunità. Nel gioco dovrete affrontare i leader della setta, Joseph Seed e i Messaggeri, accendendo il fuoco della resistenza che libererà la comunità sotto assedio.

Inoltre, se dovessero mancare alla vostra collezione, trovate Assassin’s Creed Odyssey e Assassin’s Creed Origins, rispettivamente a 15 e 12 euro. Il primo, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia.

Il secondo, ambientato nell’antico Egitto, vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione