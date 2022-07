Ubisoft Store: sconti fino all’80% su tantissimi giochi

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Far Cry, con sconti sino al’80%!

Tra i tantissimi titoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo Mario + Rabbids Kingom Battele, che potete portarvi a casa a soli 14,80€, rispetto ai consueti 99,99€ di listino, con uno sconto del 63%. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,0, abbiamo affermato che “il gioco si rivela essere una sorpresa estremamente gradita e vi basti sapere che, nonostante gli stretti tempi concessi dalla recensione e le conseguenti full-immersion, le sue meccaniche e le sue atmosfere ci risultano ancora divertentissime.

Il sistema di combattimento, pur in atmosfere che non si prendono mai sul serio, è riuscito e magnetico, mentre le fasi di esplorazione fanno più da intervallo e non vogliono mai essere le vere protagoniste dell’esperienza ludica offerta“.

Molto interessante anche Immortals Fenyx Rising, acquistabile a soli 19,80€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 67%. Nel titolo vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Saremo quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il nostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti su Ubisoft Store e vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.