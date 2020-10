Ubisoft Store: offerte imperdibili sui titoli open world!

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante serie di sconti su tantissimi videogiochi. Oggi vi proponiamo la nostra selezione di quelli open world, cioè quei titoli che offrono la possibilità di esplorare una vasta area ed affrontare una quantità notevole di missioni, magari migliorando le caratteristiche del nostro personaggio o trovando nuove armi.

Iniziamo con Assassin’s Creed Origins – Standard Edition, che potrete portarvi a casa a soli 12€. Il gioco, ambientato nell’antico Egitto, vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Segnaliamo inoltre che anche il seguito, Assassin’s Creed Odyssey, è acquistabile a soli 18€, quindi per 30€ potrete avere entrambi i titoli. Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Passando dall’antichità all’era moderna troviamo Watch Dogs 2 Gold Edition a 20€. Questa edizione del titolo comprende, oltre al gioco base, anche il pacchetto Deluxe (comprensivo di due pacchetti di personalizzazione) ed il Season Pass. Ambientato nel 2016, Watch Dogs 2 ci vedrà vestire i panni di Marcus Holloway, un giovane e brillante hacker che vive nella culla della rivoluzione tecnologica, la baia di San Francisco. Ci uniremo a Dedsec, un famigerato gruppo di hacker, e riveleremo il pericolo che si cela dietro il ctOS 2.0, che, nelle mani di organizzazioni corrotte, viene utilizzato in maniera illegale per monitorare e manipolare i cittadini su larga scala.

Di seguito trovate la nostra selezione delle offerte più interessanti relative ai titoli open world presenti su Ubisoft Store.

Offerte titoli open world su Ubisoft Store