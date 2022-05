Ubisoft non è in vendita, e tira fuori un bel po’ di finestre di lancio

Ubisoft risponde ancora una volta alle voci di acquisizione emerse negli ultimi mesi, affermando che le speculazioni dimostrano il ‘reale fascino e valore’ dell’azienda, la quale ha anche confermato alcune finestre di lancio relative ai suoi prossimi titoli di punta.

Il publisher di giochi come Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), ha annunciato che Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of HopeeSkull & Bones sono già stati messi a calendario.

Considerando inoltre che a fine aprile Ubisoft ha svelato l’esistenza di Project Q, un nuovo battle arena a squadre con varie modalità PvP, sembra proprio che il colosso d’oltralpe non se la passi così male.

Come riportato da GamesRadar, «l’attuale speculazione sta mettendo sotto gli occhi di tutti l’attrattiva e il valore reali del nostro successo e della nostra strategia di creazione di valore», ha dichiarato Yves Guillemot nella telefonata con gli investitori di mercoledì.

E ancora, «come già detto, in quanto società quotata in borsa, è prassi normale per il nostro consiglio di amministrazione rivedere qualsiasi offerta, nell’interesse di tutti gli azionisti e dei nostri creativi».

A febbraio, Ubisoft aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione offerte di acquisizione, come da prassi, aggiungendo di avere ‘il talento, la scala del settore e un ampio portafoglio di IP popolari’ per rimanere indipendente.

Ad aprile, le voci di acquisizione si sono notevolmente intensificate quando un rapporto di Bloomberg ha affermato che erano in corso i primi colloqui con diverse società di private equity per l’acquisizione di Ubisoft.

Allo stesso tempo, i dipendenti di Ubisoft hanno dichiarato a Kotaku di essere convinti che la società sarebbe stata venduta.

Le novità non si fermano qui: Geoff Keigley, via Twitter, a confermato inoltre alcune finestre di lancio dei titoli Ubi.

Ubisoft plans to ship the following games by March 31, 2023: – Avatar: Frontiers of Pandora

– Mario + Rabbids Sparks of Hope

– Skull & Bones pic.twitter.com/tcs29asmJm — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2022

Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Skull & Bones usciranno infatti entro il mese di marzo 2023, ossia nel corso dell’attuale anno fiscale.

Ovviamente al momento mancano ancora le date di uscita esatte per i tre titoli in questione: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, alcuni giorni fa è stato rilasciato un importante aggiornamento circa lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.