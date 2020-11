Ubisoft Montreal, presunto attacco con ostaggi nella sede [IN AGGIORNAMENTO]

AGGIORNAMENTO: Sembra che un’operazione di polizia sia attualmente in corso all’angolo tra Saint-Laurent e St Viateur. Le forze dell’ordine hanno chiesto alle persone che transitano nella zona di evitarla contro ogni necessità.

Opération policière en cours au coin de Saint-Laurent et St-Viateur. Nous demandons aux gens d'éviter le secteur. Le #SPVM valide présentement des informations et d'autres détails suivront. pic.twitter.com/qvDym0QmmM — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

L’ultimo update delle forze di polizia di Montreal confermerebbe l’assenza di morti e feriti a seguito della situazione di emergenza.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

ARTICOLO ORIGINALE: Stando a quanto riportato da alcune testate online canadesi (via GameRant), sembra che Ubisoft Montreal sia stata presa d’assalto da alcuni terroristi che starebbero tenendo in ostaggio vari dipendenti.

Secondo i rapporti trapelati in rete, alcuni dipendenti di Ubisoft sono stati in grado di uscire dall’edificio, ma altri sarebbero ancora al suo interno. Dettagli specifici su cosa sta succedendo non sono stati rivelati al momento in cui scriviamo, ma aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Un tweet ora rimosso di Yara El Soueidi, che lavora per Cult MTL, ha riferito che l’amica del suo capo lavora in Ubisoft. Sembra che abbia parlato con i dipendenti di Ubisoft Montreal ancora nella sede presa d’assalto, i quali si stanno “nascondendo sotto le loro scrivanie”.

Al momento non sono ancora state chiarite le identità dei presunti terroristi coinvolti nell’attacco.

Il Narrative Director di Assassin’s Creed: Valhalla Darby McDevitt, ha in ogni caso tweetato che per via dello smart working alcuni lavoratori sono fuori sede, mentre altri sono bloccati in ufficio e sul tetto dell’edificio principale.

Ok here. In another building altogether. Stay safe everyone. https://t.co/IOiEP2iA8b — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) November 13, 2020

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO