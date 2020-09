Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, prime immagini e video

Sono spuntate in rete, con un certo anticipo rispetto al prossimo Ubisoft Forward, le prime immagini e addirittura un breve video di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.

Il gioco non è stato ancora annunciato ma è da tempo al centro di voci piuttosto attendibili, che ne danno per certa la realizzazione e il reveal imminente fissato per stasera.

Le prime immagini arrivano dalla versione russa del negozio Ubisoft uPlay, e hanno già fatto il giro della rete per la qualità del titolo apparentemente non eccelsa.

Nonostante la dicitura “Remake” apposta al titolo, a giudicare da queste prime immagini abbastanza grezze parrebbe trattarsi più di un semplice remaster.

Tuttavia è evidente come non sia questo il modo in cui Ubisoft aveva pensato di presentare questo grande ritorno, che dovrebbe essere affiancato da altri titoli stasera come Assassin’s Creed Valhalla, per cui non è il caso di giungere a conclusioni affrettate.

Su Reddit ha fatto inoltre capolino un’immagine promozionale del remake, che potrebbe fungere anche da schermata iniziale.

L’ultimo capitolo principale di Prince of Persia ad arrivare su console risale al lontano al 2010 ed era Le Sabbie Dimenticate. Uno spin-off mobile è stato pubblicato nel 2018, Escape.

Ubisoft Forward è programmato per le ore 21:00, e porterà in dote, tra le altre cose, la presentazione di Immortals: Fenyx Rising, il fu Gods & Monsters.