Twinkly passa alle luci da gaming e si tuffa su Fortnite

Celebre per le sue illuminazioni natalizie, la compagnia Twinkly ha deciso di compiere il grande salto e di debuttare nel mondo delle luci per le postazioni da gaming, con dei LED decorativi controllabili da app.

Armandovi di uno smartphone con iOS e Android, potete personalizzare ogni luce nel setup individuandone la posizione, controllando così tutti gli effetti e le animazioni pixel per pixel.

Inoltre, come ci spiega il produttore, «tutti i dispositivi possono essere sincronizzati con l’ambiente di gioco grazie all’integrazione nativa con le più importanti piattaforme di gaming (Razer Chroma, HP Omen, ecc) oppure usati contemporaneamente tramite l’app per creare scenografie luminose immersive o dare vita ad animazioni perfette per accompagnare i giochi più d’atmosfera».

Le luci da gaming danno un tocco tutto loro alla postazione

Visto questo tuffo nel mondo del gaming, Twinkly ha deciso anche di partecipare ad alcuni eventi che coinvolgono i videogiocatori, così da presentare la sua proposta: sarà Presenting Partner al RazerCon 2022, organizzato da Razer, dove scopriremo trucchi e trovate per personalizzare al meglio la nostra postazione da gioco sfruttando le luci Twinky.

In Italia, invece, arriva la Gaming Room Twinkly, che sarà ospitata dall’eStudios di Milano e permetterà di provare con mano l’esperienza direttamente dal vivo.

L’appuntamento più interessante è però probabilmente quello della Twinky Cup: si tratta di un torneo europeo di Fortnite, a cui potete registrarvi gratis a questo indirizzo. Realizzato in collaborazione con Epic Games e Videogames Party, il torneo vedrà opporsi i migliori fuoriclasse del più celebre battle royale, con in palio un montepremi di 10.000 euro in prodotti Twinkly.

Anche in questo caso, ad affiancare il marchio sarà Razer, che metterà a disposizione le sue cuffie Barracuda X per permettere ai giocatori di godersi il comparto sonoro di Fortnite durante la sfide.

I diversi prodotti, che sono compatibili con Amazon Alexa, Apple HomeKit ed Hey Google, ci vengono presentati così da Twinkly:

Twinkly Flex : un tubo LED flessibile lungo due metri, modellabile a piacere per sbizzarrirvi nel decorare la vostra postazione da gioco.

: un tubo LED flessibile lungo due metri, modellabile a piacere per sbizzarrirvi nel decorare la vostra postazione da gioco. Twinkly Line : una striscia LED autoadesiva e magnetica. È sottile e ha una finitura nera che vi permette di sistemarla ovunque con discrezione. Potete anche mappare il colore di ogni singolo LED, controllando individualmente.

: una striscia LED autoadesiva e magnetica. È sottile e ha una finitura nera che vi permette di sistemarla ovunque con discrezione. Potete anche mappare il colore di ogni singolo LED, controllando individualmente. Twinkly Dots : ha un cablaggio quasi invisibile, rappresentando una soluzione leggera e flessibile. Inoltre, è alimentato tramite USB ed è quindi portatile e collegabile direttamente al PC o alla console.

: ha un cablaggio quasi invisibile, rappresentando una soluzione leggera e flessibile. Inoltre, è alimentato tramite USB ed è quindi portatile e collegabile direttamente al PC o alla console. Twinkly Music: questa proposta decodifica le fonti sonore per generare una illuminazione che vada a ritmo.

Videogames Party Srl, partner e consulente nel settore marketing di Twinkly, supporterà il Brand con numerose attività e iniziative strategiche nel mondo Gaming e eSport.

Potete approfondire la conoscenza con i prodotti Twinkly sul sito ufficiale a questo indirizzo.